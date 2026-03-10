El general Ricardo Trevilla: “Se intentó capturar al Mencho, pero estaba muriendo nuestra gente”

El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, ha sostenido este martes que la intención del operativo del Ejército del 22 de febrero no era matar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho: “Se intentó capturar, pero estaba muriendo nuestra gente”. El general ha detallado que tres uniformados cayeron en la operación en Tapalpa, en la sierra de Jalisco. En la primera fase del enfrentamiento, en las cabañas, fallecieron un oficial y un agente de tropa, según Trevilla. Después durante la persecución al Mencho y a sus dos escoltas en el bosque murió otro oficial. “El Mencho, rodeado, se le conminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial, y el resto del personal en defensa de su vida tuvo que hacer uso del armamento en apego de la ley”, ha señalado el secretario.

Ante las preguntas de por qué no se consiguió atrapar vivo al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Trevilla ha apuntado que “era poco probable que él se entregara, llevaba mucho armamento”. Según los datos del Ejército, en el operativo murieron El Mencho y sus dos escoltas, por las heridas dentro del bosque, y otros ocho presuntos integrantes del CJNG en el enfrentamiento en las cabañas.

Noticia en desarollo...