Javier Aguirre presenta la base de la selección para el Mundial con Gilberto Mora y Armando ‘Hormiga’ González como estandartes

El seleccionador presenta una prelista con los futbolistas que jugarán la Copa del Mundo, sin contar a los que militan en el extranjero

A 44 días del inicio de la Copa del Mundo, Javier Aguirre ha dado un paso para concretar su nómina de los 26 futbolistas que jugarán el torneo más ambicioso de todos los tiempos. Lo hizo entre dudas y un retraso de un día. El estratega ha elegido creer en los jugadores con gran nivel, como el goleador Armando Hormiga González, y el prodigio Gilberto Mora, de 17 años. Los jugadores que ha considerado Aguirre este lunes se unirán a la concentración de la selección mexicana, por lo que los jugadores de Chivas y los otros siete clubes que se metieron a la liguilla de la Liga MX no podrán jugarla.

El buen paso de las Chivas, segundos en la clasificación general, hizo que la selección mexicana se nutriera de futbolistas que rompieran con la inercia. Desde hace seis meses despuntaron el lateral derecho Richard Ledezma (a quien cortó en la lista de este martes), el mediocampista Brian Gutiérrez y el delantero Armando González. El que era uno de los recurrentes en la lista de Aguirre era Raúl Tala Rangel, hoy el guardameta número uno del equipo, por encima de Guillermo Ochoa. En total, el Guadalajara aportará a cinco futbolistas al Mundial, sumado el mediocampista Luis Romo.

La gran apuesta de Aguirre era Marcel Ruiz, un elegante mediocampista que hace un mes se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, pero que, gracias a la composición física del futbolista, ha podido entrenar y jugar algunos partidos. Convocarlo al Mundial significaba un riesgo elevado porque el futbolista no está al 100% y, aunque en la selección agradecieron el sacrificio, no podían jugar en el alambre.

Aguirre ha prescindido de Carlos Rodríguez, jugador de Cruz Azul, uno de los candidatos al mediocampo y que perdió el puesto ante la irrupción de Brian Gutiérrez y la llegada de Álvaro Fidalgo. Una de las sorpresas en la lista es Guillermo Martínez, delantero de los Pumas, quien estará en el Mundial junto a la Hormiga González, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Armando 'Hormiga' González durante un partido con las Chivas del Guadalajara. Jonathan Mondragon (Jam Media / Getty Images)

En esta lista hay nombres de futbolistas que están como reservas y como proyectos a futuro para la selección mexicana que, después del Mundial, estará a cargo de Rafael Márquez, hoy auxiliar, como lo son Kevin Castañeda, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Iker Fimbres y Denzell García.

Estos 20 futbolistas llamados por Aguirre, 12 con lugar asegurado, empezarán a entrenar en Ciudad de México a partir del 6 de mayo para comenzar la preparación para el Mundial con cinco semanas y media de concentración.

A los jugadores de la Liga MX, se deberán sumar las cartas fuertes del extranjero. Desde Italia tendrán que asistir Santiago Giménez (AC Milan) y Johan Vásquez (Genoa). El Fulham de la Premier League tiene en el calendario que su goleador, Raúl Jiménez, asistirá en verano al Mundial. En Arabia Saudí Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) espera su llamado. Otros que aguardan la lista son Edson Álvarez (Fenerbahçe), César Montes (Lokomotiv de Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Jorge Sánchez (PAOK) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol). Mateo Chávez (AZ Alkmaar) quiere sumarse como el suplente de Jesús Gallardo. Desde España Álvaro Fidalgo (Betis) y Obed Vargas (Atlético de Madrid) también son fuertes candidatos para sumarse.

Luis Chávez (Dinamo de Moscú) es una incógnita. Apenas regresó a jugar tras pasar más de 10 meses inactivo por una rotura de ligamentos que presentó el verano pasado durante la Copa Oro. Aguirre aún no está seguro de si podrá contar con esa zurda. La lista final de México se sabrá antes del 30 de mayo.