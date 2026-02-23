Al menos 25 agentes de la Guardia Nacional fallecen tras el operativo para capturar a El Mencho en Jalisco

En los enfrentamientos entre las autoridades y los grupos armados también perdió la vida un trabajador de la Fiscalía General del Estado, un custodio y una mujer

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ha dado un saldo preliminar de las bajas de agentes del Estado durante los operativos que se desplegaron este domingo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Lamentablemente, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer”, ha precisado el titular sobre los ataques registrados en Jalisco. En esos mismos operativos, fallecieron al menos 30 presuntos integrantes del grupo criminal.

Harfuch ha añadido que hay además 70 personas detenidas por los enfrentamientos con las autoridades que se desataron en diferentes puntos de Jalisco y que se replicaron en diferentes Estados del país. En un comunicado de la Secretaría de la Defensa, se había señalado que durante el operativo en Tapalpa donde fue localizado el Mencho, “tres elementos de la institución resultaron heridos” y fueron trasladados a instalaciones médicas en la Ciudad de México. Sin embargo, ni Harfuch ni el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, han precisado si entre los uniformados fallecidos hay agentes que participaron en la maniobra en Tapalpa intentando capturar al Mencho.

Trevilla ha dado el pésame a las familias de sus compañeros fallecidos. En ese momento de su comparecencia, el militar ha roto en lágrimas y ha tenido que parar su discurso por unos segundos antes de volver a recomponerse para proseguir. “Vamos [a dar] un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo, que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, ha logrado decir al final de su comparecencia visiblemente afectado por la emoción.

Entre el saldo de fallecidos en las seis agresiones que se registraron en Jalisco también hay un trabajador de la Fiscalía General del Estado y un custodio. Los bloqueos y ataques del grupo criminal que obligaron a las autoridades a decretar Código Rojo en la entidad alcanzaron a varias dependencias del Estado. La Fiscalía de Jalisco ha publicado en sus redes sociales este domingo que uno de sus empleados ha fallecido. Se trata de Fernando Tejeda Medina, un policía de investigación que “murió en el cumplimiento de su deber”. Además del agente, un custodio y una mujer fallecieron en el fuego cruzado.