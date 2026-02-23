Tiendas, gasolineras y bancos: los negocios atacados tras la muerte de El Mencho

En plena incertidumbre por la ola de violencia en el país, el peso se depreció este lunes de 0,45%, cotizando en 17,21 pesos por dólar

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo de las Fuerzas Armadas en el Estado de Jalisco, este domingo, desató un puñado de ataques a negocios, bancos y gasolineras. Como parte de las reacciones por el abatimiento del capo más buscado del mundo, se reportaron incendios en comercios, farmacias, tiendas Oxxos y sucursales bancarias. Frente a estas agresiones, los organismos empresariales han condenado los actos de violencia y han pedido a las autoridades mexicanas que garanticen la seguridad. En medio de este clima de incertidumbre, la moneda mexicana inició la sesión este lunes con una depreciación de 0,45% y cotizaba en 17,21 pesos por dólar. La divisa mexicana se debilitó frente al dólar, luego de cerrar el viernes pasado en 17,13 unidades por moneda estadounidense.

Solo en Jalisco, epicentro de la violencia, se registró el incendio de 20 sucursales del Banco del Bienestar. Los incidentes se presentaron en distintos municipios del Estado. Además, en esa entidad, distintos usuarios en redes sociales dieron cuenta de la quema de tiendas, farmacias, gasolineras y automóviles. Los incendios, bloqueos y el estado de alerta, en general, orillaron a la suspensión de actividades de los bancos en Jalisco y en los Estados aledaños como Nayarit, Colima y Michoacán. Algunas de las entidades que optaron por el cierre este lunes son BBVA, Santander, Scotiabank y HSBC, entre otros.

Locales cerrados en Jalisco, el 22 de febrero. Roberto Antillón

En Morelos y el Estado de México también se dio el incendio de sucursales de Oxxo y de sucursales del Banco del Bienestar. En Chiapas, el incendio de una tienda Oxxo, ubicada en la colonia Colinas del Oriente en la capital Tuxtla Gutiérrez. En Baja California, una serie de incendios provocados se registraron en Tijuana, Tecate y Mexicali, donde personas encapuchadas incendiaron minimercados y vehículos.

En Michoacán, hubo cierres de comercios en distintos municipios. Entre los establecimientos que suspendieron operaciones se encuentran sucursales de Bodega Aurrera, Farmacias Similares y tiendas de las cadenas Coppel. Además, las principales aerolíneas y líneas de autobuses suspendieron sus actividades el domingo en Jalisco, como una medida preventiva ante posibles ataques en aeropuertos y carreteras.

Supermercado atacado este domingo, en Jalisco, tras el abatimiento de 'El Mencho'. Alejandra Leyva (AP) Sucursal de OXXO incendiada en Zapopan, Jalisco, el 22 de febrero. Gilberto Gallo (REUTERS) Vehículos calcinados a las afueras de un restaurante en Jalisco, este domingo. Alejandra Leyva (AP) Columnas de humo en Puerto Vallarta, este domingo. Alam N. López Bomberos trabajan en sofocar un vehículo incendiado en Zapopan, este domingo. Michelle Freyria (REUTERS)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) condenó la quema de establecimientos, unidades de transporte y vialidades estratégicas. “La protección de las personas, las familias y la continuidad de la actividad económica son prioridades inseparables. México necesita condiciones de seguridad y Estado de derecho para preservar el empleo, las cadenas productivas y la confianza en el país”, indicó. La mayor patronal del país hizo un llamado a las autoridades a restablecer la seguridad y el orden en las zonas afectadas. La iniciativa privada enfatizó que colaborarán con ellas para fortalecer las estrategias que abonen a la legalidad y estabilidad del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió reforzar la presencia institucional para proteger trabajadores y negocios. El organismo cúpula detalló que las empresas evaluarán sus condiciones particulares con base en la información oficial y en la realidad de cada localidad. “Invitamos a actuar con prudencia y flexibilidad, priorizando en todo momento la integridad de los colaboradores y atendiendo las indicaciones de la autoridad”, dijo la patronal.

Sucursal del Banco del Bienestar atacada, el 22 de febrero. Mireya Novo (Cuartoscuro)

Por otra parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hizo hincapié en que la protección de las personas debe ser siempre la prioridad absoluta tras los incidentes de violencia e inseguridad en distintos puntos del país. “Las cámaras y asociaciones afiliadas a esta Confederación evaluarán sus condiciones operativas conforme a la situación particular de cada región, privilegiando la seguridad del personal y la continuidad ordenada de sus actividades”, zanjó el organismo. Ninguna de las patronales ha cifrado las pérdidas económicas que dejó la jornada de violencia tras la muerte del capo más buscado del mundo.