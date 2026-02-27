Quiénes estaban en la ‘narconómina’ del Mencho

La llamada narconómina de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revela con detalle a quiénes pagaba el cartel para mantener su dominio en Jalisco: sicarios, halcones, operadores, hackers y presuntos sobornos a policías, militares y fiscales. Obtenida por El Universal en las cabañas de Tapalpa, donde el capo fue abatido el 22 de febrero, esta contabilidad improvisada —hojas manuscritas y archivos digitales— se ha convertido en evidencia clave para la Fiscalía General de la República (FGR).

Los documentos, fechados en diciembre de 2025, registran ingresos y egresos detallados de operaciones en Tapalpa y municipios cercanos como Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán. Ese mes, el CJNG habría ingresado 8,7 millones de pesos por ventas de marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo y renta de máquinas tragamonedas, con gastos operativos de 1,38 millones de pesos.

La narconómina incluye pagos por gasolina, despensas, rentas de casas de seguridad, reparaciones de vehículos y hasta cortes de cabello para la tropa, junto a controles de envíos de droga a prisiones. Esta estructura refleja el control territorial del cartel en la región Lagunas de Jalisco, colindante con Michoacán.

La base operativa del CJNG en Tapalpa constaba de 30 a 32 halcones —vigilantes— pagados con 2.500 a 3.000 pesos semanales cada uno; 26 “muchachos de choque” o pistoleros, con 4.000 pesos por semana, y un comandante que recibía 6.000 pesos. Operadores de alto nivel figuran con montos mayores: una hoja del 1 de diciembre de 2025 asigna 300.000 pesos a Hugo César Macías Ureña, El Tuli, operador financiero abatido en Autlán de Navarro durante el mismo operativo.

Otros nombres en la lista son Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo; Luis Miguel Pelayo, El Meño (jefe en Autlán y Villa Purificación); Francisco Javier Gudiño Haro, La Gallina (líder en Puerto Vallarta), y Jesús Ambriz Cano, El Yogurt. En dólares, se anotan dos millones a Mono Flako, 600.000 en “regalos de nietos” y 98.000 a “Güereja”.

Entre los registros se encuentra, por ejemplo, una tabla que detalla los precios y ganancias obtenidas a partir de los diferentes tipos de marihuana en el mes de diciembre de 2025, que ascienden a más de 3,7 millones de pesos.

Sobornos a autoridades

Los pagos más comprometedores apuntan a infiltraciones en instituciones, lo que subraya la porosidad de las zonas controladas por el crimen organizado. Se leen conceptos como “650.000 pago GN Mich Picten”, “75.000 GN Autlán”, “20.000 Guachito pasa datos” y “15.000 PGR”, interpretados como sobornos a la Guardia Nacional (GN), policías y la Fiscalía General de la República. A la policía municipal de Tapalpa se destinaron 138.000 pesos en diciembre de 2025, casi el 20% de su nómina mensual (685.666 pesos para 26 elementos, según transparencia municipal y estimaciones de El Universal).

Pagos similares van a policías de Atemajac de Brizuela (46.000 pesos) y Chiquilistlán (86.000 pesos, un tercio de su presupuesto de seguridad). Los montos ponen en evidencia el control del CJNG sobre corporaciones locales, facilitando su operación en una zona clave para el trasiego de drogas. La contabilidad puntual de ingresos, sobornos y sueldos confirma el nivel de organización financiera de un cartel que ya había sido descrito como el más poderoso de México y uno de los principales proveedores de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Los registros asegurados por la FGR forman ahora parte de las carpetas abiertas para desarticular la red financiera del CJNG, en paralelo a los golpes coordinados con el Departamento del Tesoro estadounidense contra sus negocios de huachicol y fraude turístico.