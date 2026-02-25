Morena sanciona a Sergio Mayer por su participación en ‘La Casa de los Famosos’

Apenas se cumple una semana del ingreso de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos, para lo que pidió una licencia por tiempo indefinido como diputado, y las consecuencias de su controversial decisión ya se empiezan a tomar forma. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, partido al que pertenece, ha anunciado este martes la apertura de un expediente para investigar el caso y ha ordenado la suspensión de sus derechos políticos por “incumplir con sus obligaciones como protagonista del cambio verdadero”. De acuerdo con este órgano, la polémica producida tras conocerse la separación de su cargo ante el Congreso “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

El documento hace referencia al “deber” que Mayer tiene con el partido y su militancia, lo que lo obliga a “conducirse con respeto y apego a los principios con los que se fundó Morena”. Según la Comisión, su decisión de dejar de lado sus obligaciones como servidor público para ser parte de un programa de televisión, priorizando ”un proyecto personal", es una afrenta a la unidad del partido y no refleja que sea un “digno representante” de Morena. El escrito detalla que la medida notificada es temporal y que se seguirá el procedimiento de investigación correspondiente. “La restricción provisional que se adopta no implica una sanción anticipada, sino una medida mínima indispensable para evitar una afectación mayor al instituto político, durante la sustanciación del procedimiento”, se lee.

La polémica por la participación del actor en el famoso reality show fue abordada por el mismo Mayer en una columna y un video publicados la semana pasada. En ellos, el legislador justificó su presencia en el programa como un “experimento social” y aludió a la coyuntura actual para resaltar “la importancia de la cultura latina” en EE UU, país en el que se encuentra para su participación en La Casa de los Famosos. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y su compañero de partido, también abonó a la controversia y, en declaraciones a medios el pasado miércoles, afirmó que él supo de la separación temporal de Mayer dos semanas antes de que se hiciera pública la noticia. “Desde antes sabíamos de su vocación y de su actividad como actor y como integrante del mundo del espectáculo. Yo no tengo ningún comentario negativo. En el trabajo que desarrolló Sergio Mayer en estos meses siempre fue cuidadoso, disciplinado con Morena y apoyó todas las reformas de la presidenta y del grupo”, defendió.