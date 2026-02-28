Fallece Neil Sedaka, compositor y cantante de ‘Oh! Carol’

El compositor y cantante neoyorquino Neil Sedaka, autor de exitosos temas en la década de los cincuenta y sesenta como ‘Oh! Carol’ o ‘Breaking Up is Hard to Do’, falleció el viernes en Los Ángeles a los 86 años. “Estamos devastados por la pérdida”, anunciaron sus familiares en un comunicado, sin especificar las causas de su muerte. “Fue una auténtica leyenda”.

Nacido en Brooklyn en 1939 y formado como pianista en la prestigiosa escuela Julliard, Sedaka compuso numerosos temas para otros intérpretes a lo largo de su carrera, a menudo junto a Howard Greenfield, su vecino, tres años mayor, a quien conoció a los 13. Juntos trabajarían durante más de un cuarto de siglo.

La trayectoria de Sedaka arrancó a finales de la década de los cincuenta del siglo XX, en el edificio Brill próximo a Times Square y auténtico epicentro de la industria musical neoyorquina donde se fraguaron muchos de los éxitos de aquellas décadas. Uno de los primeros temas que compuso, de temática romántica como tantos otros que firmó, ‘Stupid Cupid’, fue el gran éxito de la cantante Connie Francis. Ella también interpretó otra de sus famosas composiciones, ‘Where The Boys Are’. Más de una década después firmó ‘Love Will Keep Us Together’, con el que arrasaron Captain and Tennille en 1975. A lo largo de su carrera, que abarcó unas seis décadas, Sedaka compuso muchos éxitos para otros.

Formó su primer grupo, The Tokens, en los cincuenta, y tras el éxito de ‘Stupid Cupid’ logró un contrato con RCA Victor. En la década siguiente se colocó en la cabeza de las listas con temas como ‘Oh! Carol’ (dedicada a Carole King que fue novia suya en el instituto, y le contestó con el tema Oh! Neil), ‘Stairway to Heaven’, ‘Calendar Girl’, ‘Happy Birthday Sweet Sixteen’ o ‘Breaking Up Is Hard To Do’.

Con la llegada de los Beatles y el pop británico, aparcó su carrera en solitario y se volcó en la composición de canciones. Escribió temas para Frank Sinatra (’The Hungry Years’), Elvis Presley (’Solitaire’) o Tom Jones (’Puppet Man’), entre muchos otros. En los años setenta, apoyado por Elton John, regresó al número uno de las listas con ‘Bad Blood’. Y en esa década también compuso el tema ‘Ring Ring’ de ABA.

Sedaka fue nominado en cinco ocasiones a los Grammy. En octubre de 2007 se celebró en el Lincoln Center de Nueva York un concierto homenaje, al cumplirse medio siglo de su debut en la industria musical, en el que actuaron Captain and Tennille, Natalie Cole, Connie Francis y Aiken, entre otros. En 2022 se retiró oficialmente.