La presidenta de Red Eléctrica pide a la jueza que ordene a Vito Quiles borrar los datos privados que reveló en redes sociales

La presidenta de Red Eléctrica España (REE), Beatriz Corredor, ha solicitado al juzgado que investiga a Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, por revelación de secretos y acoso que le ordene a borrar urgentemente los mensajes de sus redes sociales en los que difundió datos privados de la exministra, como la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble. Corredor presentó una querella contra el pseudoperiodista por la que el juzgado de instrucción número 23 de Madrid, dirigido por la jueza Sonia Agudo, le ha citado a declarar el próximo 7 de abril.

La presidenta de REE, cuyo 20% pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), puso en conocimiento de los tribunales la divulgación en redes sociales de datos que pueden afectar directamente a su esfera privada. Con la querella, los abogados de Corredor ya solicitaron medidas cautelares urgentes de protección, que fue acordada por el juzgado de guardia que analizó en un primer momento los hechos denunciados, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a El País.

Debido a que Quiles ha mantenido los mensajes en sus redes sociales de X (antigua Twitter) y Telegram, la defensa de Corredor han insistido a la jueza que admitió la querella a trámite, siendo la última vez la semana pasada. En concreto, ha interesado “la retirada o bloqueo provisional de los contenidos ilícitos publicados” en ambas cuentas.

La defensa de Quiles, que solicitó el archivo de la querella al considerar que los hechos son “atípicos”, ha impugnado la medida cautelar, al entender que priva el derecho de su representado a “opinar libremente y a informar” y a utilizar sus redes sociales “como canal de comunicación”, de acuerdo a un reciente escrito con fecha del pasado 23 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico. Añade que no ha causado ningún perjuicio a la primera espada de REE porque su domicilio “su domicilio es un dato público y ha trascendido en múltiples ocasiones”.

Aprovechando el contexto del apagón masivo que dejó la península Ibérica a oscuras el 28 de abril de 2025, el agitador ligado a la ultraderecha público el 3 de mayo de 2025 en su perfil de X [donde supera los 536.000 seguidores en la actualidad] un “exclusiva”. El mensaje aseguraba que Corredor contrató “con fondos públicos a vigilantes de seguridad en la puerta de su casa (...) para evitar a la prensa o a los críticos”. El texto, que se acompañaba de dos fotos del inmueble, añadía la dirección de la vivienda.

A este tuit le precedía otro de tono crítico, publicado un día después del apagón, el 29 de abril. En él indicó que la presidenta de Red Eléctrica fue nombrada “a dedo” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que “no tiene ninguna formación relacionada con el sector energético en su currículum”. Asimismo, recordó que Corredor “tiene un sueldo de 546.000 euros anuales”, información que es pública al ser remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todos los años en su informe de retribuciones de miembros y que se mantiene desde 2020 cuando asumió la presidencia de la firma semipública, Asimismo, Quiles afeó que la experiencia profesional de la otrora ministra de Vivienda “está vinculada al sector inmobiliario”. “Poco nos pasa”, concluía este mensaje.