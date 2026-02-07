Tellado ensalza el “arrojo” de Vito Quiles y critica “el populismo de derechas”

El PP clausuró este viernes su campaña electoral aragonesa con la presencia en su último mitin de Vito Zoppellari Quiles, y ensalzándolo lo han retomado este sábado en un acto de Nuevas Generaciones en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El activista y excandidato electoral de ultraderecha arengó ayer a los asistentes al acto de Zaragoza proclamando que los jóvenes quieren “ver colgado de un pino” a Pedro Sánchez y que hay que encarcelarlo, y hoy ha merecido los elogios del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

“Vais a tener a Vito Quiles”, lo ha presentado Tellado al inicio de las jornadas La Generación Z no está perdida, y ha pedido al secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que le traslade su “reconocimiento y la gratitud de miles y miles de españoles” porque, ha dicho, ven como desde la “valentía” y “arrojo” de quien estuvo en listas electorales del partido ultra de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), porque “consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacer”.

En su turno de palabra, después de una larga semana de ruedas de prensa y entrevistas a algunos medios tras publicar EL PAÍS el caso de presunto acoso sexual y laboral hacia una concejala por parte del alcalde popular de Móstoles, Alonso ha mencionado de soslayo el asunto que salpica al PP madrileño. “Hay quien decide qué es un hombre y qué es una mujer, qué palabras están permitidas, qué bromas son delito y cuáles no, qué libros sobran, qué convenciones culturales y literarias se pueden hacer y cuáles no, qué historia hay que borrar y cuál no, qué es acoso y qué no lo es, quién es creíble y quién no lo es simplemente por su condición. Y a todo eso, ojo, lo llaman progreso”, ha enumerado Alonso.

Tellado compara a Quiles con Wyoming

“Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión”, ha proseguido en su intervención Tellado. “Pues yo os tengo que decirles que esto no es nada nuevo. Se lo hemos visto al Gran Wyoming hace años en el Caiga quien caiga”, en referencia al programa de televisión que presentaba el humorista y cuyos reporteros abordaban a figuras públicas y políticos, de todo el arco parlamentario, en clave de humor.

“Enhorabuena por contar como alguien como Vito Quiles dentro del programa de estas jornadas”, ha remachado Tellado, en la misma intervención en la que ha alertado contra el populismo. España tiene en la actualidad “dos grandes problemas” para el número dos de Alberto Núñez Feijóo: el Gobierno de Pedro Sánchez y los “populismos” de izquierdas pero también de derechas, que ha caracterizado así: “Los que nos dicen lo que hay que hacer, pero nunca lo han hecho. Los que tienen soluciones sencillas para problemas complejos”. “Yo os pido que huyamos de esas recetas sencillas”, ha reclamado. El PP es el único, ha recalcado, que puede “echar” al Gobierno de Sánchez de “forma democrática y en las urnas”.

En un contexto en el que las encuestas recogen un aumento claro del voto a la derecha entre los más jóvenes, pero al tiempo dan por hecho que los populares necesitarán a Vox para investir a su candidato aragonés y darle mayoría en las Cortes regionales, Tellado ha puesto en valor el papel de los presidentes autonómicos, en una alusión tácita a las críticas de Vox a las administraciones autonómicas. “España funciona porque tenemos grandes presidentes, del PP, en los gobiernos autonómicos”. “Si todo en España dependiese, como le gustaría a Vox, del Gobierno de España, hoy España sería un Estado fallido”, ha asegurado ante jóvenes de su partido.