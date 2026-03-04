Exteriores evacúa a un grupo de 22 españoles de Irán

Un grupo de 22 españoles ha salido de Irán por vía terrestre y se encuentra ya a salvo tras haber cruzado la frontera de Azerbaiyán, desde donde viajarán en avión a Madrid vía Bakú (Azerbaiyán) y Estambul (Turquía), según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El jefe de la diplomacia española ha asegurado que llegarán previsiblemente a la capital española mañana jueves.

La Embajada de España en Teherán sigue plenamente operativa, reducida a su personal esencial, con su embajador al frente, ha añadido Albares. Según Exteriores, en Irán quedan 131 españoles. En junio del año pasado abandonaron el país 40 españoles en una primera evacuación. Albares ha anunciado también el refuerzo del personal de las embajadas españolas en Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos (EUA) y Baréin, para apoyar la evacuación de los españoles que quieran salir de la región.

Un avión Airbus 330 del Ejército del Aire y del Espacio ha partido esta mañana de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) y vuela ya hacia Omán para repatriar a ciudadanos españoles atrapados por la guerra iniciada el pasado sábado por EE UU e Israel contra Irán. Aunque no se conoce cuántos conciudadanos serán repatriados en este vuelo, el avión militar de transporte tiene capacidad para unos 250 pasajeros. Además de la tripulación, del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas, en el aparato viaja personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), para no depender de las ayudas aeroportuarias.

La evacuación, preparada por los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, consta de dos fases: la salida por vía terrestre desde Emiratos Árabes Unidos (EUA) a Omán y el regreso a España desde Mascate en vuelo militar. Exteriores ha elegido esta ruta terrestre porque la distancia de Dubai y Abu Dabi a la capital del sultanato, unos 500 kilómetros, es la mitad que a Riad y hay menos garantías de poder utilizar el aeropuerto saudí.

Además, el Ejército del Aire y del Espacio tiene más aviones preparados para enviarlos a la región en cuanto haya más grupos de españoles listos para ser repatriados. Albares ha estimado en 31.000 los conciudadanos que se encuentran en la zona de conflicto, que se ha ampliado a toda la región con los ataques de represalia de Irán contra los países que cuentan con bases estadounidenses, aunque muchos de ellos llevan años residiendo en la región y no desean regresar. Más del 40% de los españoles, unos 13.000, se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, donde se han visto atrapados por las cancelaciones masivas de vuelos en los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, dos importantes nudos de conexión entre Europa y Extremo Oriente.

En declaraciones a TVE este miércoles por la mañana, Albares ha asegurado que “en estos momentos está en marcha una de las operaciones más difíciles y más delicadas de toda la evacuación que vamos a hacer y, por lo que me han dicho, sigue transcurriendo bien y, si todo concluye felizmente, en unas horas podremos dar buenas noticias”, en alusión a la salida de los 22 españoles de Irán. Aunque no ha querido facilitar detalles, alegando que hay “situaciones tremendamente delicadas”, ha avanzado que se están realizando distintas evacuaciones en diferentes países. El ministro ha precisado que se están utilizando todas las vías: la terrestre, el envío de aviones militares y las conversaciones con las compañías aéreas para que, en los momentos en que se abre el espacio aéreo y se reanudan los vuelos, puedan subir a los aviones los españoles que ya tenían billete de regreso y vieron cancelado sus vuelos. Lo que es impracticable, ha precisado, es la evacuación por vía marítima debido a la amenaza iraní al tráfico en el estrecho de Ormuz.



