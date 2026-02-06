El agitador Vito Quiles sobre Sánchez en el cierre de campaña del PP: “TikTok ahora no le gusta, lo quiere restringir porque la gente joven lo quiere ver colgado de un pino”

El acto de cierre de campaña del PP para las elecciones aragonesas ha tenido una coda protagonizada por el agitador de extrema derecha Vito Quiles, invitado estrella al evento. Dirigiéndose a los militantes y simpatizantes del PP, justo después de que terminaran de hablar en el mitin Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo, Quiles ha denigrado a Pedro Sánchez, a la candidata socialista por Aragón, Pilar Alegría, y al ministro de Transportes, Óscar Puente. Sobre el primero ha dicho que “hay que conseguir es meterlo en prisión junto a su amigo Zapatero y junto a todos aquellos que están destrozando esta sociedad, que los están condenando a la miseria más absoluta, a la ruina”. Pero luego ha ido a mayores, aludiendo a la medida anunciada por el jefe del Ejecutivo para restringir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, una medida que el propio Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en campaña que tenía el “copyright” del PP y, por lo tanto, que Sánchez debía pagarles a los populares. “Ahora habéis visto al autócrata decir que ahora le molestan las redes sociales. No le habían molestado hasta ahora. Decía: ‘Me voy a hacer un TikTok”, ha ironizado Quiles, aparente arúspice de la voluntad de todos los jóvenes: “Ahora no le gusta, lo quiere restringir porque lo que la gente joven le dice, que esto no salga de aquí, es que lo quiere ver colgado de un pino”.

00:19 Feijóo invita a Vito Quiles al cierre de campaña El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al agitador Vito Quiles durante el acto de cierre de campaña en Zaragoza

En su tono despectivo habitual, dirigido solo hacia los candidatos de izquierda, Quiles ha despreciado los actos del PSOE y la legitimidad de los partidos para alcanzar acuerdos. “A mí me ha gustado mucho el acto porque se ven aquí siempre muy buenas vibras, gente decente, gente de bien, que ama a su país, a su tierra (...) Es muy distinto a lo que abandera y representa en otros actos donde se encuentra Pili Juerga, Oscargután, Pedro Sánchez y toda gente que realmente no representa a nadie, pero luego, como consiguen establecer alianzas, porque entre lo peor de la sociedad se entienden bastante bien, pues de alguna forma consiguen gobernar”.

Insistiendo en el insulto, se ha referido al ministro de Transportes como “el simio”, y lo ha culpado de los retrasos en el tren que lo ha llevado de Madrid a Zaragoza, “tres horas”, se ha quejado, “que es lo mismo que ir por ejemplo a Suiza en avión”. Antes se ha mostrado “sorprendido” por “la polémica que se ha armado” con su “presencia”. “Se está hablando más de que yo venga que lo que me ha costado venir en el tren”. También se ha extrañado de que lo tilden de “acosador” desde el partido, ha dicho, del socialista Francisco Salazar, sin mencionar el presunto caso de acoso sexual y laboral —revelado esta semana y que salpica al PP— hacia una concejala de Móstoles por parte del alcalde de la localidad madrileña.

El agitador Vito Quiles (centro, detrás), en un acto llamado 'DE K-ÑAS' un encuentro con jóvenes de Nuevas Generaciones durante el acto de fin de campaña electoral del PP de cara a las elecciones en Aragón, este viernes en Zaragoza. JAVIER BELVER (EFE)

Quiles se ha unido al mensaje de Feijóo y al candidato a la reelección, Jorge Azcón, para pedir el voto a los asistentes... pero, no necesariamente para el PP. “Yo creo que es importante, independientemente de que cada uno... evidentemente supongo que aquí los votos saldrán para el Partido Popular... pero iba a decir que voten lo que voten es votar a la derecha de Pedro Sánchez y, sobre todo, expulsarlo del poder”.