La concejala de Móstoles insistió a Ana Millán en que el partido actuara tras llevar “siete meses” denunciando: “Un presunto caso de acoso sexual y laboral, y tú no activas nada”

El audio entre Ana Millán y la exedil del PP en Móstoles

En un audio de una reunión al que ha tenido acceso EL PAÍS, la denunciante insistió a la vicesecretaria de Organización del PP madrileño en que necesitaba “amparo”

La concejala de Móstoles que ha denunciado acoso sexual y laboral por parte del alcalde, el popular Manuel Bautista, insistió en una reunión presencial con la vicesecretaria de Organización del partido en Madrid en que el partido debía reaccionar a su caso tras llevar “siete meses” denunciando su situación con el dirigente municipal. En el encuentro, celebrado el 24 de octubre de 2024, la edil insistió a Ana Millán en que había denunciado su caso desde hacía siete meses al partido, que se había reunido dos veces presencialmente con el partido y que habiá mandado “seis comunicados”, y que, a pesar de eso, la organización no había activado ningún procedimiento. En un tono de tensión creciente, Millán le replicó que sí había hecho algo: reunirse con el denunciado pero como “compañero de partido”. En el mismo diálogo, Millán niega, para indignación de la denunciante, que le hubiera dicho antes que evitara denunciar.

En un audio del encuentro, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la concejala insiste, además, en que necesitaba y había pedido el amparo de su partido. A continuación se reproduce el fragmento de esa conversación.

Concejala. Entonces vosotros teniendo esta información, ¿no habéis activado nada?

Ana Millán. Bueno, fíjate si hemos activado, que tú sigues teniendo las mismas competencias tal y como nos pediste…

Concejala. Bueno, yo creo que te estás fijando en un hecho puntual de un…

Ana Millán. Lo que tú nos pediste.

Concejala. No, yo no os pedí eso. Yo vine a decir que esto es un hecho, más otros muchos hechos más que os he relatado.

Ana Millán. Dijiste que no querías que te quitaran.

Concejala. Hombre, es que ya hasta ahí podíamos llegar. Claro, ni quiero que me invisibilicen, ni quiero que me discriminen, ni quiero... Claro, o sea, ni quiero que se me difame. Es decir... Y lo que yo os he pedido siempre es amparo y actuación por vuestra parte. Y vosotros... De hecho, tú me dijiste que te ibas a reunir con Manuel [Bautista, el alcalde de Móstoles].

Ana Millán. Claro...

Concejala. Es decir, entonces vamos a ver…

Ana Millán. ...y fíjate que nos hemos reunido con Manuel [Bautista] como compañeros del partido, pero tú…

Concejala. Entonces, es decir, un presunto caso de acoso sexual y laboral se trata a nivel de compañeros y tú no activas nada, ¿verdad?

Ana Millán. Mi labor, porque yo no soy ni juez, ni parte, ni soy miembro…

Concejala. Entonces, ¿me tengo que ir a un juzgado? Para yo saberlo, para yo saberlo, porque tu indicación es que se eviten las denuncias. Esa es tu indicación, y tu indicación: que dé un paso atrás.

Ana Millán y otra interviniente. No, no fue así… eso nunca te lo hemos dicho.

Concejala. Nunca jamás, ¿verdad?

Ana Millán. Y te dijimos que en todo caso, a nivel de partido, lo que existe es un órgano que se llama Comité de Derechos y Garantías, que si tú tenías algún problema...

Otra interviniente. ...laboral…

Concejala. Sí, ¿vosotros me facilitasteis y me dijisteis esto es lo que tienes que hacer? ¡He estado en otra reunión!