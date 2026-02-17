Feijóo insta a Vox a entrar en los Gobiernos del PP: “Quien renuncia a gobernar piensa en aprovecharse de su país”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este martes un nuevo mensaje velado a Vox para propiciar un acuerdo, instando además a la extrema derecha a que entre en los Gobiernos autonómicos del PP. Feijóo ha defendido que en unas elecciones se puede ganar y se puede perder, pero lo que no concibe, ha subrayado, es que un partido ―Vox― se presente con el objetivo de no gobernar. “Quien renuncia a gobernar, teniendo la oportunidad, no está pensando en ser útil a su país, sino en aprovecharse de él”, ha remarcado en un desayuno informativo en Madrid.

“La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría del cambio que ha salido de las urnas, no fragmentarla”, ha reflexionado Feijóo, consciente de las dificultades de sus barones en Extremadura y Aragón para pactar con Vox su investidura. Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también le ha dedicado unas palabras a su posible futuro socio de Gobierno. Millán ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara baja este martes que la negociación para investir a la popular María Guardiola en Extremadura va a ser “muy difícil”. “No sabemos qué es lo que piensa Guardiola porque un día dice una cosa y otro día dice otra, será muy difícil. Qué coherencia puede aportar una aspirante a presidir Extremadura que da esos bandazos”, ha dicho la portavoz, que ha criticado las declaraciones que dio Guardiola este lunes en las que argumentaba que ambas formaciones “defienden el mismo feminismo”.

“Es el PP el que tendrá, a la vista de las últimas declaraciones de Guardiola, un problema de incoherencia que ellos tendrán que resolver”, ha espetado Millán. La portavoz ha rehusado responder a la pregunta de si habrá repetición electoral en Extremadura y ha dicho que “hay un equipo negociador que sigue trabajando”. “Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero no vamos a negociar el futuro Gobierno de Extremadura a través de los medios de comunicación”, ha zanjado.

En medio del cruce de declaraciones entre ambos bandos, las palabras de Feijóo, que no ha citado a la extrema derecha, también pueden leerse como una apelación velada a María Guardiola, a quien este lunes Génova lanzó un recado pidiéndole menos “ruido y más trabajo serio alrededor de una mesa”. La presidenta extremeña en funciones está teniendo muchos problemas para entenderse con los de Abascal, y ha tratado de recomponer los puentes este lunes asumiendo el discurso más duro próximo a la extrema derecha.

Feijóo se ha referido a Vox en un desayuno de Alfonso Fernández Mañueco, el siguiente barón del PP en examinarse en las urnas, que ha defendido que quiere un Gobierno en solitario, pero admite que las urnas dirán si tiene que gobernar con la extrema derecha. “Si las elecciones deciden que hay que dialogar, dialogaremos. Si dicen que tenemos que llegar a acuerdos, llegaremos a acuerdos. No sé si parlamentarios o de Gobierno”, ha apuntado. Mañueco ha explicado que planteará en ese futuro pacto que el acuerdo sea “para cuatro años”, es decir, toda la legislatura. “Eso lo voy a exigir con claridad. No puede ser que por los intereses de un partido o las encuestas se vaya alguien del Gobierno sin una justificación seria. Vamos a exigir que se cumpla esos cuatro años. Que haya estabilidad”.