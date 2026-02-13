Mañueco marca ya una línea roja a Vox en Castilla y León: “Las condiciones las ponemos nosotros”

El PP pisa el acelerador de la precampaña en Castilla y León tras las elecciones en Aragón en las que perdió dos escaños y Vox duplicó sus asientos en el Parlamento regional. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha estado este viernes en Salamanca en la proclamación de la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco, que opta a la reelección. El presidente de la comunidad ha lanzado sus golpes retóricos más virulentos contra Vox y dice que quiere “dejar claro desde el principio” que “cuando ganemos las elecciones en esta tierra, los ciudadanos habrán decidido quién les representa mejor. Y cuando eso pase, las condiciones las pondremos nosotros. Quien no lo entienda es que no sabe lo que significa la democracia”.

Mañueco es el tercer dirigente del PP que se somete a las urnas en poco más de tres meses, con el precedente del bloqueo en Extremadura y las advertencias de los de Abascal enredando la formación de acuerdos en Aragón, muy presentes en el horizonte. Feijóo, que se ha trasladado a Salamanca para respaldar a su barón, ha reivindicado que “en Castilla y León saben gobernar” y “saben también quién no ha querido hacerlo”. El líder nacional hacía referencia a la salida de Vox de su Gobierno tras 813 días de una coalición surgida después de las elecciones anticipadas de febrero de 2022.

Ambos líderes han elevado el tono y endurecido su discurso frente a ambos extremos del tablero político. Mañueco ha aprovechado para despejar cualquier duda sobre la petición de una abstención socialista en caso de que sea necesario: “Con el partido de Pedro Sánchez no se puede pactar un Gobierno y no lo haremos. Que quede claro”. Además, ha reiterado uno de los mantras que varios líderes autonómicos han usado esta semana sobre las proclamas ultras: “Ante los que simplifican la realidad, no hemos venido a contar cuentos, ni a soltar improperios en las redes sociales. Hemos venido a gobernar, y gobernar es difícil, implica encontrar puntos de encuentro ante posiciones distintas”.

La campaña comenzará oficialmente el viernes 27 de febrero y serán dos semanas que se prevén intensas y marcadas por la confrontación. Entre las diversas pugnas se encuentra la del bloque de la derecha por el voto del campo. Los ultras intentan sacar tajada de las reivindicaciones de los agricultores, a lo que Mañueco les ha respondido que “[el PP] es el partido del campo y del mundo rural”. “Invertimos en regadíos, la incorporación de los jóvenes y la modernización. Con las inundaciones también estaremos del lado de los agricultores y ganaderos”, ha sostenido Mañueco sacando pecho de sus medidas.

Tras el discurso de su barón popular, Feijóo ha utilizado la ironía contra el PSOE y Vox valorando el panorama después de los resultados en Aragón. “Los que quedaron segundos, con los peores resultados de su historia, nos dan lecciones, y los que quedaron terceros, con apenas un tercio de los votos del PP, se presentan como los vencedores de la noche”, ha afirmado, antes de añadir que “quizá podrían aprovechar alguno de sus propios consejos para ganar unas elecciones”.

Feijóo también ha tenido unas palabras sobre la polémica que han generado las declaraciones del exministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, al señalar al fallecido Javier Lambán como uno de los factores que explican la debacle electoral en Aragón. El líder popular ha querido hurgar en el enredo socialista: “Javier Lambán era una persona honesta, con la que se podía hablar, acordar y discutir. Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Lambán y Sánchez tampoco”.