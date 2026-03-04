Bayer sufre pérdidas millonarias por las demandas relacionadas con el glifosato

El gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer ha anunciado unas pérdidas de cerca de 3.600 millones de euros para el año 2025, debido principalmente a los elevados costes derivados de las demandas en Estados Unidos por los supuestos efectos cancerígenos del herbicida glifosato desde que en 2018 adquiriera el grupo estadounidense Monsanto.

En total, Bayer se ha enfrentado a 170.000 demandas en Estados Unidos por posibles riesgos de cáncer, de las cuales 65.000 siguen pendientes en la actualidad. En concreto, la empresa gastó otros 6.000 millones de euros el año pasado en este y otros litigios.

El grupo espera ahora una resolución definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos, que aún está pendiente y que está previsto que se dicte en junio. Allí se aclarará si las demandas por la supuesta falta de advertencias son admisibles según la legislación de los distintos estados, a pesar de que la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) no clasifica el glifosato como cancerígeno y no permite que se incluyan las correspondientes advertencias en la etiqueta del producto. Algunos estados de EE UU no se adhieren a esta postura, lo que permite que prosperen las demandas contra el grupo alemán. El tribunal debe decidir si las clasificaciones de la EPA son vinculantes en todo el país. Una sentencia favorable permitiría a Bayer cerrar el capítulo de las demandas por el glifosato.

A mediados de febrero, Bayer anunció que ha alcanzado un acuerdo colectivo de hasta 7.250 millones de dólares para resolver los miles de demandas pendientes relacionadas con el glifosato. Sin embargo, el acuerdo acordado con los abogados de los demandantes aún presenta algunas incertidumbres. Por ejemplo, un tribunal estadounidense aún debe aprobar las condiciones negociadas, ya que algunos bufetes de abogados han solicitado al tribunal más tiempo para reflexionar. No obstante, desde el grupo alemán se muestran optimistas y afirman que es “cuestión de días”. Tampoco está claro si habrá suficientes demandantes que acepten la propuesta, ya que, de lo contrario, este quedará sin efecto.

Bayer quiere cerrar este capítulo cuanto antes e insiste en que la seguridad del glifosato está claramente confirmada por las autoridades reguladoras de más de 50 países, incluidos EE UU, Canadá y los países europeos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, clasificó el ingrediente activo contenido en el herbicida Roundup como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Otras instituciones de la OMS discreparon, y las instituciones europeas tampoco siguieron esta clasificación crítica.

El glifosato es “esencial” para la agricultura y la alimentación, declaró el director general de Bayer, Bill Anderson. “Ayuda a mantener el dióxido de carbono en el suelo y protege las cosechas de las malas hierbas”, agregó. A la pregunta de por qué se aceptaba el acuerdo si se estaba tan convencido de la seguridad del producto, Anderson respondió que los litigios podrían prolongarse durante mucho tiempo y suponer una carga para la empresa: “Esto tiene que acabar, la empresa tiene que seguir adelante”.

Por ahora y en vista del acuerdo colectivo, Bayer, que además de semillas y herbicidas también vende medicamentos, aumentó en febrero las provisiones en 4.000 millones de euros, que ahora ascienden a un total de 11.800 millones de euros debido al acuerdo y a otros litigios. Esta carga financiera hunde todavía más a la empresa en números rojos. El resultado final del año pasado fue una pérdida de 3.620 millones de euros, según ha comunicado este miércoles la empresa. En 2024, la pérdida fue de 2.550 millones.

En sus operaciones comerciales, Bayer cumplió las expectativas de los analistas. El resultado bruto operativo (ebitda), ajustado por factores especiales, descendió un 4,5% hasta los 9.670 millones de euros. Los analistas esperaban una media de 9.610 millones. La facturación del grupo cayó algo más de un 2% hasta los 45.580 millones de euros, lo que, ajustado por el tipo de cambio, supone un aumento del 1,1%. Para el año en curso, Bayer prevé una facturación ajustada por el tipo de cambio de entre 45.000 y 47.000 millones de euros y un resultado operativo antes de efectos especiales de entre 9.600 y 10.100 millones de euros.