Economía
Alimentación

La española Dcoop, principal productora mundial de aceite, aparca la compra del 100% de su filial en EE UU ante las amenazas de Trump

La cooporativa aceitera generó unas ventas cercanas a 200 millones de euros el año pasado a ese paaís

El presidente de Dcoop, Antonio Luque, en una imagen de archivo.Daniel Pérez (EFE)
Javier García Ropero
Javier García Ropero
Madrid -
La cooperativa española Dcoop, principal productor mundial de aceites de oliva y con una fuerte exposición a Estados Unidos, ha decidido dejar en suspenso sus planes para hacerse con el 100% del capital de la compañía oleolícola estadounidense Pompeian, de la que posee el 50% desde hace casi 10 años, pese a la intención transmitida hace pocos meses de acometer su adquisición.

Una marcha atrás que guarda relación directa con el nuevo escenario de incertidumbre que rodea las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de “cortar el comercio con España”. Así lo ha confirmado este miércoles el presidente de la cooperativa, Antonio Luque, en declaraciones a El Español, y confirman fuentes de la misma a este periódico.

En noviembre del año pasado, el propio Luque reconoció negociaciones en marcha con los poseedores del otro 50% de Pompeian, la familia marroquí Devico, para controlar la totalidad de la compañía. Según se explica desde Dcoop, esas negociaciones han continuado su curso y, hasta ahora, no se había llegado a ningún acuerdo.

Sin embargo, la cooperativa ha decidido aparcar la operación ya que, considera, las condiciones del mercado estadounidense cambiarían considerablemente si el gobierno de ese país materializa algún tipo de castigo a productos españoles. El temor de Dcoop está en la posibilidad de que la administración Trump imponga aranceles selectivos a algunos productos españoles. Hay que recordar que el aceite de oliva es el principal producto alimentario que se exporta a EE UU, con unas ventas cercanas a 1.200 millones de euros en 2024, siendo el primer exportador mundial a ese país.

El temor es que se repita el precedente del arancel que EE UU impuso a la aceituna negra de mesa española durante el primer mandato de Donald Trump, a la que se impuso un arancel adicional del 35%, y que no se estableció a otros países productores europeos, como Italia o Portugal, fuerte competencia española también en la exportación de aceite de oliva.

“Una distinción por países sería lo por que nos podría pasar”, se explica desde Dcoop. “Y esta situación de incertidumbre hace que, ahora mismo, el acuerdo por Pompeian menos atractivo”.

Pompeian cuenta con una cuota de mercado del 20% en la categoría de los aceites de oliva virgen extra en Estados Unidos, siendo líder de la misma.

Dcoop generó 198 millones de euros en exportaciones durante el año pasado, según confirma la cooperativa, fundamentalmente de aceite de oliva, aunque también exporta una pequeña parte de aceituna y de vino.

