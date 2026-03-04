Badosa regresa con el paso cambiado en Indian Wells

La carrera tenística de Paula Badosa, de 28 años, es una montaña rusa y no precisamente por su tenis de bombín y brillantes sino por las lesiones. Una rotura de la vértebra en 2023 en Roma lastró su impulso, entonces la número dos del mundo, y, entre idas y venidas, con el problema crónico de su espalda, ahora está fuera del top 100 del ranking, un contratiempo con el que lucha con ganas. Pero a Paula le cuesta ser Badosa, ahora sin ritmo, perdedora en el primer encuentro de Indian Wells -penalizada por sus diez doble faltas- frente a la kazaja Yulia Putintseva (4-6 y 6-2) en una hora y 23 minutos.

Hace cinco cursos, cuando todavía levantaba el dedo para pedir permiso en la WTA, joven y con hambre, Badosa elevó su tenis para llevarse el Masters 1000 de Indian Wells, el mejor de los cuatro torneos que ha vencido hasta el momento, ya que cuenta con dos 500 (Sídney en 2022 y Washington en 2024) y un 250 (Belgrado, en 2021). Era un ciclón y llegó a estar la número dos del mundo, el tenis a sus pies. Pero en Roma se rompió, forzó después en Wimbledon -y recayó- para decir adiós al 2024, una campaña para olvidar. Pasaron días de médicos y gimnasio, meses de trabajo para tratar de recuperar la espalda y el tenis, cosa que logró a inicios de 2025, al punto de que llegó a las semifinales del Open de Australia, su mejor registro en un grande. También regresó al top 10, Badosa de vuelta. Aunque a medias.

La lesión crónica y los ajustes de su juego para competir repercutieron en su tenis y en su cuerpo. Otro castigo que se confirmó al inicio de este año, cuando cayó en segunda ronda del Open de Australia -sumaba cuatro meses sin competir y otros cuatro a duras penas- y, poco después, debió retirarse de Dubái en segunda ronda por las molestias en la espalda. Y pasó a ser la 106 del mundo. “Por suerte o por desgracia, he estado en todas las situaciones posibles. He estado fuera del top-100, como cuando hace un par de años [entonces 123ª] tuve que empezar de cero en Madrid, y también he comenzado una temporada siendo top-10, como el año pasado. Pero siempre he acabado saliendo hacia adelante”, reflexionaba no hace mucho. Así lo ve el extenista Alex Corretja, que habló (antes del partido) para Eurosport: “Me da pena porque es dedicada, disciplinada, y quiere triunfar. Le encanta el tenis. Emocionalmente debe ser una época compleja para ella”. Pero no salió bien en Indian Wells, mal comienzo para el inicio de la gira americana.