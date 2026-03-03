Alcaraz se enfrentará a Dimitrov o Atmane en la primera ronda de Indian Wells

Carlos Alcaraz ya conoce el cuadro del Masters 1000 de Indian Wells, que comienza este miércoles en California. El tenista murciano, que atraviesa un inicio de temporada impecable (12-0 y los títulos de Australian Open y Doha), iniciará su participación directamente en segunda ronda frente al ganador del duelo entre Terence Atmane y Grigor Dimitrov.

Alcaraz aterriza en el torneo como número uno del mundo y con un balance perfecto de 12 victorias en 12 partidos este curso, tras conquistar los títulos en Australia y Doha. Después de tomarse unos días de descanso en Murcia y retomar allí los entrenamientos, viajó el pasado fin de semana a Estados Unidos para preparar el que será su tercer torneo del año. Su objetivo en los primeros Masters 1000 de la temporada es claro: ampliar distancias en el ranking respecto a Jannik Sinner.

En su posible recorrido hacia el título, el español tendría como rival más probable en octavos de final a Casper Ruud. En unos hipotéticos cuartos le esperaría Álex de Miñaur, mientras que en semifinales podría cruzarse con Novak Djokovic, cuya participación en Indian Wells estuvo en el aire por molestias físicas tras el Abierto de Australia.

Por su parte, Sinner comenzará su andadura ante un jugador procedente de la fase previa o frente a James Duckworth. En su lado del cuadro aparecen también nombres como Ben Shelton y Alexander Zverev, posibles obstáculos antes de una eventual final contra Alcaraz, un duelo que solo se daría en el último partido del torneo.