Muere Ana Luisa Peluffo, ícono transgresor del cine mexicano

Ana Luisa Peluffo, actriz queretana y una de las principales figuras del cine mexicano del siglo XX, ha fallecido este miércoles a los 96 años. La familia informó de su deceso en un comunicado, ocurrido en su rancho de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Peluffo forjó una prolífica carrera con más de un centenar de papeles entre películas, telenovelas y teatro. Su magnética presencia escénica, siempre asociada a la vanguardia y experimentación, la llevó a interpretar desde comedias y dramas hasta papeles cargados de fuerza y sensualidad que catapultaron su imagen al estatus de diva del cine nacional.

Su debut en el cine llegó en 1948 en la producción estadounidense Tarzán y las sirenas. El hito que marcó su carrera en definitiva llegó siete años después con La fuerza del deseo, el drama donde protagonizó el primer desnudo artístico en la historia del cine mexicano. Su actuación encarnando a Silvia, una modelo de desnudos envuelta en un triángulo amoroso entre un profesor y su alumno, le valió críticas y múltiples intentos de censura al tiempo que contribuyó a romper los tabúes de una sociedad cada vez más crítica hacia los valores establecidos. “Debo decir que hubo muchas críticas. En la calle me reclamaban: ‘¡Qué barbaridad, qué desvergüenza!’ (...) Era un desnudo estático y estético, sin provocación, como la modelo de un pintor. Solo así se pudo exhibir. También me llovieron felicitaciones y, lo más importante, se abrió un mercado para el cine mexicano en Europa y pude filmar en Italia, España e Inglaterra. Esas películas quitaron las vendas de nuestro cine y se hizo más realista”, explicaba en 2017 en una entrevista a El Universal.

Tras el revuelo causado por La fuerza del deseo, la carrera de Peluffo despegó alternando entre el cine nacional, que culminaba su época de oro a mediados de la década de los 50, con espectáculos en centros nocturnos y producciones en Brasil, Italia, Inglaterra y España. En 1956, protagonizó La Diana cazadora, un drama que explora la historia detrás de la creación de la icónica escultura de Ciudad de México, cuyo estreno también lidió con intentos de censura y cuestionamientos a su capacidad histriónica. Tres años después, Peluffo compartió pantalla con Pedro Armendáriz, Sara García y Manolo Fábregas en el drama criminal Las señoritas Vivanco (1959). También personificó a Camelia la tejana en Contrabando y traición, una cinta de 1972 dirigida por Arturo Martínez que llevó al cine el corrido de los Tigres del Norte, estrenado tres años antes.

En redes sociales, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó a Peluffo como una actriz que “rompió esquemas y abrió brecha al cuerpo como un importante elemento en la actuación”, una despedida a la que se unieron voces como la Asociación Nacional de Actores, organización en la que fungía como socia honoraria del sindicato. Hacia el final de su carrera, inmersa en la transición entre el final de la época de oro y el inicio del cine mexicano moderno, Peluffo participó en telenovelas como El pecado de Oyuki, Marimar o Lazos de amor.