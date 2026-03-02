Calendario de pago de la Pensión del Bienestar: fechas para el depósito del bimestre marzo-abril

Entrega de pensiones del bienestar, en Morelos, en febrero de 2025.

El Gobierno de México ha publicado el calendario oficial de depósitos para personas adultas mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida

El Gobierno de México dio a conocer este lunes el calendario de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril 2026 de la Pensión para el Bienestar y otros programas sociales federales. Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que los depósitos se realizarán de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido de las personas beneficiarias.

El calendario aplica para los siguientes programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

De acuerdo con la información oficial, los pagos comienzan este lunes 2 de marzo y se extenderán hasta el jueves 26 de marzo.

Calendario de pagos marzo 2026

Los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:

A : lunes 2 de marzo

B : martes 3 de marzo

C : miércoles 4 de marzo

C : jueves 5 de marzo

D, E, F : viernes 6 de marzo

G : lunes 9 de marzo

G : martes 10 de marzo

H, I, J, K : miércoles 11 de marzo

L: jueves 12 de marzo

La dispersión continúa la segunda quincena del mes:

M : viernes 13 de marzo

M : martes 17 de marzo

N, Ñ, O : miércoles 18 de marzo

P, Q : jueves 19 de marzo

R : viernes 20 de marzo

R : lunes 23 de marzo

S : martes 24 de marzo

T, U, V : miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z: jueves 26 de marzo

Las autoridades han recordado que a partir del día del depósito, las personas beneficiarias pueden disponer de sus recursos mediante su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto depositan en el bimestre marzo-abril 2026?

El monto corresponde al apoyo bimestral vigente para cada programa social. En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el depósito se realiza cada dos meses. Lo mismo ocurre con la pensión para personas con discapacidad y Mujeres Bienestar. Sembrando Vida y el apoyo para madres trabajadoras cuentan con reglas específicas de operación, pero siguen el mismo calendario de dispersión por letra.

Para este año, el Gobierno anunció un aumento en los montos:

Pensión para adultos mayores: de 6.200 pesos a 6.400 pesos

Pensión para personas con discapacidad: de 3.200 pesos a 3.300 pesos

Pensión mujeres bienestar: de 3.000 pesos a 3.100 pesos

¿Cómo saber cuándo toca cobrar la Pensión del Bienestar?

Para conocer la fecha exacta de pago, es necesario identificar la primera letra del primer apellido registrado ante el programa. El depósito se realiza de forma automática en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir antes a las sucursales.

La Secretaría de Bienestar recomienda evitar aglomeraciones y no retirar el dinero el mismo día si no es necesario, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta.