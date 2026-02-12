Entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar: fechas, requisitos y nuevo registro en febrero

Entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar, en una imagen de archivo.

La Secretaría del Bienestar realizará la entrega de tarjetas para las personas que se registraron en diciembre. Además, abre un nuevo periodo de registro, con calendario por apellido y requisitos definidos

La Secretaría del Bienestar ha informado que del 10 al 14 de febrero se lleva a cabo la entrega de las tarjetas correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para quienes realizaron su registro en diciembre. Asimismo, ha informado que del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro en módulos de todo el país.

La entrega de tarjetas durante febrero de 2026

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha informado que la entrega de las tarjetas será exclusiva para quienes se han registrado en diciembre de 2025 en alguna de las dos pensiones.

Además, ha recordado que el aviso de la entrega se enviará en un mensaje SMS en el que se les indicará el día, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta del bienestar.

Para ubicar el módulo asignado, se puede consultar la página oficial de la Secretaría del Bienestar, en www.gob.mx/bienestar, donde es posible verificar la información del derechohabiente mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Para recibir la Tarjeta de Bienestar es necesario asistir en la fecha, hora y lugar indicados en el mensaje SMS, presentar una identificación oficial vigente en original y copia, así como el talón del registro de solicitud.

El nuevo registro del 16 al 22 de febrero

La dependencia federal ha anunciado que del 16 al 22 de febrero se abrirá nuevamente el registro para quienes cumplan con los requisitos de edad establecidos por las Pensiones para el Bienestar. Montiel Reyes ha recordado que cada dos meses se habilita el proceso de inscripción para las mujeres que cumplen 60 años y para personas adultas mayores que alcanzan los 65 años.

El trámite está disponible en los Módulos del Bienestar en un horario de 10.00 a 16.00, y la ubicación de los módulos puede consultarse en la página de la Secretaría. En caso de que una persona no pueda acudir de manera presencial, existe la opción de agendar una visita domiciliaria para completar el proceso.

Para participar en las nuevas fechas de registro será necesario presentar una identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y un teléfono de contacto.

El calendario de inscripción se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido:

Letra inicial Fecha de registro A, B, C Lunes 16 de febrero D, E, F, G, H Martes 17 de febrero I, J, K, L, M Miércoles 18 de febrero N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 19 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 20 de febrero Todas las letras Sábado 21 y domingo 22 de febrero

A la fecha, alrededor de tres millones de mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con cifras oficiales. El objetivo del programa es reconocer su trabajo y contribución en el cuidado de sus familias y en el desarrollo de la economía. Por último, más de 13 millones de derechohabientes son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

