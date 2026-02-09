Pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero 2026: los estudiantes de nuevo ingreso recibirán depósito de 5.700 pesos

El apoyo económico cubre bimestres pendientes y busca garantizar la permanencia escolar de las y los estudiantes de nuevo ingreso

La Secretaría del Bienestar ha anunciado que el primer depósito del año para la beca Rita Cetina incluirá tres bimestres acumulados y beneficiará a las familias que recibieron su tarjeta en enero. De acuerdo con el comunicado, las familias con estudiantes de nuevo ingreso a secundaria recibirán en febrero un pago triple en su tarjeta del Banco del Bienestar. Este monto acumulado permitirá que las familias se pongan al corriente desde el inicio del ciclo anual de apoyos, fortaleciendo la permanencia escolar de las y los alumnos de educación básica.

El pago triple de la beca será de 5.700 pesos por estudiante, equivalente a tres bimestres de apoyo económico. Este depósito corresponde a los periodos septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 2025, y el primer bimestre del año en curso.

Durante un periodo regular, el apoyo bimestral es de 1.900 pesos por estudiante. En el caso de las familias con más de un estudiante inscrito en la secundaria, se suman 700 pesos adicionales por cada alumno extra, conforme a las reglas del programa.

Requisitos y forma de pago de la beca

Para recibir la beca Rita Cetina, el aspirante debe estar inscrito en una escuela pública de primaria y o secundaria en modalidad escolarizada. Además, no deben recibir de manera simultánea otra beca educativa federal que tenga el mismo propósito.

Los depósitos se realizan por cinco bimestres al año —ya que los meses de julio y agosto corresponden al periodo vacacional—. Los recursos se entregan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual las familias pueden disponer del apoyo económico destinado a cubrir los gastos esenciales del estudiante.

Qué es la Beca Rita Cetina y a quién va dirigida

La beca universal de educación básica Rita Cetina es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Fue creada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y su objetivo es apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas.

La beca, de carácter universal, está dirigida a estudiantes de educación básica en México. En el caso de secundaria, el apoyo se entrega desde 2025, mientras que desde 2026 se amplía también a la educación primaria.

¿Quién fue Rita Cetina?

Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra y poeta yucateca que sentó las bases para la emancipación de las mujeres en el México del siglo XIX. Su labor se centró en la enseñanza a las niñas y las jóvenes de Yucatán. También fue fundadora de una escuela primaria para niñas de escasos recursos, en donde recibían clases de lectura, gramática, geografía, bellas artes y aritmética.

