Trump acusa a México de ser el epicentro de la violencia criminal en América Latina y dice que Sheinbaum es “muy buena persona”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga en la región para, sin solución de continuidad, alabar a su presidenta, Claudia Sheinbaum, diciendo que es “muy buena persona”. Ha asegurado, otra vez, que los criminales mandan en México y que hay que “erradicarlos” para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. En su discurso durante la inauguración de la cumbre Escudo de las Américas, que agrupa a líderes de la derecha en el continente, el republicano también ha anunciado la Coalición Contra los Cárteles en América, una nueva agrupación militar en América Latina.

00:34 Trump sobre Sheinbaum en 'Escudo de las Américas'. Donald Trump durante su discurso de este sábado. Foto: Rebecca Blackwell (AP) | Vídeo: Reuters

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, ha dicho el republicano, “son responsables de gran parte de las matanzas y caos y el Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender a nuestra nación y proteger a nuestro pueblo”. Luego ha comentado que Sheinbaum es una “muy buena persona”, con una “voz hermosa”, para de inmediato hacer una especie de imitación de ella durante sus conversaciones telefónicas. “Tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos”, añadió, “está yendo a peor y son los cárteles quienes mandan en México”.

Esta no es la primera vez que Trump realiza esta dinámica. En mayo de 2025, durante un viaje en el avión presidencial, comentó que Sheimbaun es una mujer encantadora pero que “tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”. El pasado enero, durante una entrevista, declaró que, “en cuanto a los cárteles, estos controlan México” y que Sheinbaum “les tiene miedo”. La presidenta de México, por su parte, ha desdeñado este tipo de discursos asegurando que simplemente es la forma de comunicar de Trump.

En otro momento ha presumido de los misiles de Estados Unidos y su capacidad quirúrgica. “Vamos a usar misiles, ¿quieren que usemos misiles? Son extremadamente precisos, directo a la sala. Y será el final de ese miembro del cártel”. También ha anunciado la creación de una nueva “coalición militar” en América Latina, para combatir contra los grupos del narcotráfico, que ha dedicado una parte de su discurso a Cuba—el régimen castrista está “en sus últimos momentos de vida”— y a otros asuntos internacionales como la guerra en Ucrania.

Esta cumbre, bautizada como Escudo de la Américas, se celebra sin la presencia de pesos pesados de la región, como son México, Colombia o Brasil, y cuenta con todo el arco conservador de América Latina: los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry Tito Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissesar, además de José Antonio Kast presidente electo de Chile.