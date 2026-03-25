Un rifle de asalto, 15 años y un video de trofeo: la tragedia que partió a Michoacán

El terror pareció eterno. Pero el reloj registró solamente 10 minutos. Entre las 7.30 y las 7.40 de la mañana del martes todo cambió en el bachillerato Antón Makárenko, en Michoacán. En esos diez minutos, las vidas de las profesoras María del Rosario y Tatiana fueron arrebatadas con el estruendo de 14 disparos. En ese suspiro, Osmer H, de solo 15 años, cumplió la amenaza que lanzó horas antes en un video en redes sociales, con el fusil en mano e imágenes vinculadas al movimiento extremista y misógino incel: “Hoy es el día”.

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Las primeras versiones de la Fiscalía de Michoacán (Estado occidental de México) pintan una violenta escena aún plagada de incertidumbres. El nuevo escenario fue el municipio costero de Lázaro Cárdenas. La clave en las investigaciones, aún verdes y con lagunas, ha sido el vídeo de seguridad del colegio. Osmer, ataviado de negro, entra con un rifle semiautomático AR-15 y dispara contra las maestras, quienes tuvieron la mala dicha de encontrarse justo en la entrada del bachillerato.

Primero mata a una de las profesoras por la espalda. Después abre fuego contra la otra maestra. Ella corre por su vida y logra esconderse tras un escritorio. Osmer se acerca y la remata con frialdad. La magnitud de la tragedia se vio limitada únicamente por la intervención de la suerte. “Él no llevaba más cargadores. Llevaba más balas, pero no más cargadores”, asegura a EL PAÍS el fiscal del Estado, Carlos Torres Piña. Ya sin posibilidad de seguir disparando, el muchacho se quedó ahí, como quien contempla en shock, fuera de su cuerpo aún en desarrollo, un crimen que le ha condenado para siempre.

La policía llegó minutos después, de acuerdo con la Fiscalía. Una vez detenido, el adolescente contestó una de las muchas preguntas que se han desatado desde la mañana del martes. ¿Cómo un adolescente puede conseguir un arma diseñada para la guerra? “La agarré de la casa”, confesó a los agentes. Su padrastro, integrante de la Secretaría de Marina, negó que se tratara de su rifle.

Por el momento, las autoridades michoacanas no descartan de plano la versión de Osmer. “No sabemos de qué familiar hable”, sostiene Torres Piña. Más allá de cualquier especulación, la realidad irrefutable es que el atacante posó con la AR-15 frente al espejo de su habitación horas antes de la balacera. De hecho, además de homicidio doloso, el Ministerio Público contempla el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Dudas en el caso

Son muchos puntos los que faltan por unir. Quizás el más importante es el porqué. Por lo que publicó el atacante en Instagram, se identifica con la comunidad incel. “He decidido enviar a las feministas, que siempre han arruinado mi vida, de vuelta con su Creador (...) Odio a las feministas”, se podía ver en un reel que compartió con su usuario. En otro, destaca al asesino serial Charles Manson.

Este perfil choca, sin embargo, con lo que ha dicho públicamente el bachillerato del detenido en un comunicado. Osmer no tenía ninguna “situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido”, aseguró el colegio. Las primeras entrevistas de los agentes con profesores y compañeros describen a un niño “retraído” y que, aparentemente, fue víctima de acoso escolar. La Fiscalía espera despejar estas incógnitas cuando acceda a su teléfono.

Cuando entró en la escuela decidido a matar —aún no se sabe a quién o a quiénes exactamente—, el adolescente no cargaba con su celular. La madre del menor ha sido clave durante los primeros compases de las diligencias, según destacó el fiscal del Estado: “Por lo menos, la mamá sí [ha querido colaborar]”. También ha dado vía libre para que la policía recabe información dentro de la casa y acceda al contenido del teléfono.

El doble asesinato en el Antón Makárenko hizo resonar amenazas ya conocidas en Lázaro Cárdenas. Cuatro meses antes, la comunidad llamó la atención de los medios después de que otro chico, de 13 años, colgara un vídeo en redes en el que alentó a sus compañeros a matar a dos de sus profesoras. El alumno, que estudia en la escuela secundaria Técnica 12, muy cerca del bachillerato de Osmer, pidió hacer lo mismo “a todos los maestros y a todas las escuelas”. La Fiscalía, por el momento, no establece una conexión entre un episodio y otro. Las investigaciones de las autoridades estatales por el caso del pasado noviembre aún no concluyen. Eso sí, las dos profesoras de ese colegio cuentan con protección.