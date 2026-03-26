La OCDE calcula que la inflación en España subirá al 3% en 2026 por la guerra en Irán

La guerra en Irán ya está reduciendo las expectativas de crecimiento de la economía española. La OCDE ha publicado este jueves sus Perspectivas Económicas Provisionales en las que señala que el crecimiento del PIB será del 2,1%, una décima menos que la última estimación realizada por el organismo. Además, afirma que la inflación subirá siete décimas más que en su anterior cálculo, hasta el 3%. “El conflicto en evolución en Oriente Próximo tiene costes humanos y económicos para los países directamente implicados, y pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”, advierte. En 2027, el alza del PIB se situará en el 1,7%, también una décima menos que el último cálculo y el crecimiento de los precios se moderará al 2,2%, aunque también supone un alza de cuatro décimas.

El recorte de una décima en el PIB español de 2026 contrasta con las dos décimas que la OCDE estima que perderán Alemania, Francia e Italia, ninguna de las cuales crecerá por encima del 1%. La media de crecimiento de la economía de la zona euro será del 0,8%, cuatro décimas menos que la anterior estimación. En 2027, el incremento será del 1,2%, dos décimas menos.

El crecimiento de la economía mundial se mantiene sin cambios en 2026 a pesar de este conflicto, según proyecta la entidad, con un avance del PIB del 2,9%, y crecerá un 3% en el 2027, una décima menos que en la anterior proyección. El mayor impacto, al igual que en España, se sentirá en la inflación, ya que en las economías desarrolladas se situará en el 4%, 1,2 puntos más que en el anterior cálculo, y en 2027 se moderará hasta el 2,7%, lo que supone también un alza de dos décimas. “Un riesgo significativo a la baja para las perspectivas es que las interrupciones persistentes en las exportaciones de Oriente Próximo, que elevan los precios de la energía aún más de lo previsto y agravan la escasez de materias primas clave, contribuyan a la inflación y reduzcan el crecimiento”, alerta.

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