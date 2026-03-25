El Gobierno de México califica de “inaceptable” la muerte de 13 ciudadanos bajo custodia del ICE en Estados Unidos

El Gobierno de México ha subido el tono respecto al trato que están recibiendo sus ciudadanos al norte de la frontera. El canciller Juan Ramón de la Fuente ha informado este miércoles en rueda de prensa que la muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE tras ser detenidos es “inaceptable”. Las autoridades aseguran que desde el 20 enero han sido detenidos 177.192 mexicanos, y que 13.722 siguen entre rejas por su situación migratoria, mientras las embajadas en Estados Unidos refuerzan sus servicios para los visitantes que se desplacen para ver los partidos en suelo estadounidense durante el Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos es uno de los temas recurrentes en sus llamadas con su homólogo, Donald Trump. “Lo hemos manifestado de diferentes formas y la respuesta de ellos es que va a haber investigación y vamos a seguir insistiendo en que debe hacerse esa investigación para saber la causa, una vez investigado, una vez que haya peritajes y forensias, la causa de los fallecimientos”, ha apuntado la mandataria.

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