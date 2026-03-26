Sánchez: “Confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico”

Se dice que dato mata relato y la economía española lleva años cumpliendo con la máxima. La actividad avanza de forma sólida, por encima de unos vecinos que renquean, sobre todo los más grandes. Una fortaleza que hace que España esté más preparada ante imprevistos, incluso desafíos mayúsculos como la guerra que ha estallado en Oriente Próximo, según ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No solo estamos creciendo más, sino mejor”, ha afirmado este jueves en la segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es, el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el PIB creció un robusto 2,8% el año pasado y que el Congreso está llamado a convalidar el paquete anticrisis de 5.000 millones que la semana pasada aprobó el Ejecutivo. “No hay mejor muestra de patriotismo”, ha subrayado el presidente, que aliviar a los hogares y al tejido productivo. “Confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico por el que estamos pasando”.

Sánchez ha aprovechado su intervención en el evento, presentado bajo el lema El liderazgo de España en la estrategia europea, para revalidar su rechazo al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y a la subida del gasto militar hasta el 5%, la meta que ha fijado la OTAN tras las fuertes presiones de Washington. “La guerra en Oriente Próximo es una catástrofe y un gran error”, ha dicho, una desgracia humanitaria que además desestabiliza una arteria fundamental para el comercio mundial, el estrecho de Ormuz, y amenaza con un terremoto económico global que está haciendo mella en el bolsillo del consumidor.

El plan de recuperación, el cañonazo que Bruselas ha liberado para apuntalar la recuperación tras la pandemia, ha sido el gran responsable de la transformación que, según Sánchez, está viviendo la economía española y le está imprimiendo resiliencia. “No hace falta recortar salarios”, ha defendido el presidente, al recordar que uno de los ejes claves sobre los cuales pivotan las más de 300 reformas diseñadas para liberar los fondos comunitarios es la apuesta por el capital humano. En ese sentido, ha recordado la importancia de la inmigración, que según diversos análisis es responsable de buena parte del crecimiento del PIB español en los últimos años.

La aceleración de la transformación energética es otro de los pilares del plan de recuperación, ha subrayado el líder del Ejecutivo, que está permitiendo que España tenga una electricidad más barata que en Francia, Alemania o Italia. Sánchez también ha señalado que se ha dado un impulso a la ciencia, la innovación y la digitalización, y en este sentido ha anunciado que el Gobierno lanzará, a través de la Agencia Espacial Europea, la convocatoria para el desarrollo de la Constelación Atlántica de Satélites Ampliada, con 325 millones de euros para construir tres nuevos satélites para supervisar en tiempo real eventos climáticos extremos.

“Europa necesita su hoja de ruta”

Sánchez ha dedicado parte de su discurso a Europa, reclamando que se culmine el mercado interior, se refuercen los bienes públicos europeos, como el clima o la ciencia, con recursos comunes, se apueste por ahondar la soberanía financiera del bloque y el pilar social europeo. En resumen, impulsar la autonomía estratégica del Viejo Continente, que hoy más que nunca está en entredicho por su fuerte dependencia en materia de seguridad y tecnología y atrapada en una pinza entre unos Estados Unidos que han fracturado el orden mundial vigente, Rusia y China.

“El Gobierno de España tiene una mirada europeísta”, ha recordado el presidente. “Es muy relevante no dejarnos doblegar”, ha dicho sobre la delicada posición de Europa, alegando que España ha demostrado “con hechos” que “tiene suficientes credenciales para contribuir a este debate”. “Es hora de tomar decisiones valientes, no a golpe de crisis, sino a base de responsabilidad y ambición. Nos estamos jugando la posibilidad de una Europa más autónoma, sólida, libre y por tanto, resiliente”, ha dicho. “Que sea consciente de sus fortalezas no para imponer”, ha explicado, sino para cooperar. “Creo que esto es el liderazgo que puede ofrecer la UE al mundo.