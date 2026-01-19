Diplomacia al teléfono: 11 llamadas entre Sheinbaum y Trump para navegar un año de aranceles, amenazas y concesiones

En los momentos más difíciles de la relación bilateral, los dos líderes han hablado para desatrancar las negociaciones en seguridad, comercio y migración, en medio de amenazas de aranceles y de una posible intervención militar

Hace un año, la vuelta del presidente Donald Trump a la Casa Blanca supuso un terremoto en la política mexicana. La presidenta, Claudia Sheinbaum, y el Gobierno mexicano han tenido que calmar, día sí, día también, a un vecino insaciable y capaz de cambiar de opinión en un chasquido de dedos. Con una frontera compartida de 3.000 kilómetros, una economía que exporta el 80% al norte del río Bravo y acusaciones constantes de que México no controla su territorio, en los momentos más complejos de la relación bilateral, los dos líderes han levantado el teléfono para desatrancar las negociaciones en seguridad, comercio y migración. Comunicaciones seguidas, varias veces, de concesiones de México hacia un Estados Unidos que usa los aranceles y una posible intervención militar como amenaza perenne. Una decena de llamadas que resumen un primer año complejo de los cuatro que Trump y Sheinbaum están condenados a entenderse.

PRIMERA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 7 de noviembre de 2024. Claudia Sheinbaum: “Fue una llamada muy cordial. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones; pues le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó ‘está el tema de la frontera’, así nada más lo dijo; y yo le dije: “Sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar’. Aprovechó para pedir que le enviara saludos al Presidente López Obrador, con quien, dijo, había tenido muy buena relación. Me dijo: “See you soon”, o sea, “nos vemos pronto”. Y le dije: “Sí, nos vemos pronto”. Esencialmente”.

SEGUNDA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 27 de noviembre de 2024. Claudia Sheinbaum: “Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses. Una acción tiene que estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el Gobierno de México en dos programas principales: Sembrando Vida; y Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, una estrategia integral, en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Además de otros planteamientos que se hicieron como, por ejemplo, que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración.

Claudia Sheinbaum: Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó, si “¿en México teníamos problema de consumo?”, le dije que “realmente era muy poco”. Me preguntó “¿por qué?” y le dije “pues dos temas: Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos”; pero, además, le platiqué que “el Presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación”. Y le dije “la campaña se llama: El fentanilo mata”. Se interesó muchísimo. Hablamos también del tema de seguridad. Me preguntó que “¿cómo podemos colaborar?”, y le dije que “en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Entonces fue una muy buena conversación”. Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 27 de noviembre de 2024. Donald Trump: “Acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha aceptado parar la migración que atraviesa México hacia Estados Unidos, cerrando de forma efectiva nuestra frontera sur. También hablamos de que se puede hacer para detener el flujo masivo de droga dentro de Estados Unidos y, también, el consumo estadounidense de estas drogas. ¡Fue una conversación muy productiva!”

El 20 de enero, Trump jura su cargo como presidente de Estados Unidos y, ese mismo día, aprueba una batería de medidas y decretos contra la agenda verde, la diversidad y la migración, además de renombrar el golfo de México como golfo de América. Entre otras, reactiva la construcción del polémico muro con México, decreta la emergencia fronteriza y envia tropas del ejército para frenar la inmigración irregular, además de designar a varias organizaciones criminales mexicanas como narcoterroristas.

Ese mismo día, el Gobierno de Claudia Sheinbaum lanza el programa México te Abraza. Este consiste en un plan de inclusión de los posibles deportados de Estados Unidos en diferentes programas sociales de la Secretaría de Bienestar, además de la afiliación gratuita al Instituto Mexicano del Seguro Social. También se les entrega la Tarjeta Bienestar Paisano, con 2.000 pesos en dinero electrónico, para que puedan volver a sus lugares de origen.

El 1 de febrero, Trump firma una nueva orden ejecutiva para imponer aranceles del 25% sobre los productos importados desde México y otros países. “El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá por sus promesas de detener la avalancha de drogas venenosas en Estados Unidos”, publica la Casa Blanca en sus redes sociales. El presidente remarca que esto se debe a “la gran amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo”.

TERCERA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 03/02/2025 Claudia Sheinbaum: Fue una conversación larga, de tres cuartos de hora. Estuvimos hablando de los temas de interés común. Le planteé que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas. Él hizo varias propuestas y finalmente, llegamos al acuerdo de poner más Guardias Nacionales para proteger la frontera norte.

Claudia Sheinbaum: Le planteé que queríamos que pusiera en pausa los aranceles, desde el primer momento. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México; y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal, pues arman a los grupos delictivos y que les dan poder de fuego. Y al final, desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar. Y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción, en el marco de nuestras soberanías, que diera resultados. Y en el caso del comercio, entonces le hice la misma propuesta: ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder tener también resultados y conocer de estos temas?

Claudia Sheinbaum: Entonces, estuvo de acuerdo y al final me preguntó que: “¿Cuánto tiempo quería poner en pausa?” Le dije: “Bueno, vamos a ponerlo en pausa para siempre”. Y me dijo: “Bueno, ¿cuánto tiempo?” Le dije: “Bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que, en este mes, vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México”. Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 03/02/2025 Donald Trump: Acabo de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Fue una llamada muy amistosa en la que ella aceptó mandar inmediatamente 10.000 soldados mexicanos a la frontera que separa México de Estados Unidos. Estos soldados serán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y los migrantes ilegales a nuestro país. También acordamos pausar inmediatamente los aranceles por un mes durante el cual habrá negociaciones encabezadas entre el secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick, y representantes de alto nivel de México. Espero con ansias participar en estas negociaciones, con la presidenta Sheinbaum, para lograr un acuerdo entre nuestros dos países.

El 5 de febrero, México anuncia el Plan Frontera Norte, que consiste en el envío de más de 10.000 soldados del Ejército y la Guardia Nacional a los más de 3.000 kilómetros de frontera compartida. Desde entonces, cada pocos días, el Gabinete de Seguridad de México presume las cifras de personas detenidas, armas de fuego incautadas y droga decomisada. Para los primeros días de 2026 llevaban más de 10.000 detenidos, unas 7.700 armas aseguradas y cerca de 120 toneladas de droga decomisadas, entre ellas, 600 kilos de fentanilo, la bestia negra para el Gobierno de Estados Unidos.

A finales de febrero, México manda a Estados Unidos, sin orden de extradición de por medio, a 29 narcotraficantes que se encontraban en distintas cárceles del país. Entre ellos están auténticos pesos pesados como el histórico capo Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, un reclamo de Estados Unidos desde hacía décadas por su papel en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.

Rafael Caro Quintero escoltado por agentes de la DEA a su llegada a Estados Unidos esta noche.

El 3 de marzo, cuando se cumple el mes del plazo acordado con Sheinbaum para renegociar los aranceles, Trump declara que, como “las drogas siguen llegando desde México y Canadá en niveles muy altos e inaceptables”, se mantiene la fecha. “Hasta que se detenga o se limite seriamente, los aranceles propuestos entrarán en vigor el cuatro de marzo, como estaba previsto”.

CUARTA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 6 de marzo de 2025. Claudia Sheinbaum: “Fue una llamada muy respetuosa. Yo creo que eso es lo que hay resaltar. Yo le presenté los resultados que hemos tenido en este mes, resultados con relación, particularmente, a la disminución del cruce de fentanilo de México hacia los Estados Unidos. Entonces, en octubre pasaban 899 kilogramos o pasaron 899 kilogramos. Entonces, solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos, en la frontera con México, se redujeron en 41.5 por ciento. Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos.

Claudia Sheinbaum: También le comenté de la reunión que había habido en Washington con su equipo de seguridad, nuestro equipo de seguridad, el procurador general de la República, el fiscal —perdón— general de la República de México y su fiscal. Esa reunión que hubo en Washington, donde se llegaron a una serie de acuerdos de cooperación y colaboración en el marco de nuestras soberanías. Entonces, le dije: “Estamos teniendo resultados, presidente Trump. ¿Por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando, con algo que daña al pueblo de México? Entiéndame a mí que, para mí, lo más importante es mi pueblo”.

Claudia Sheinbaum: Él al principio planteó que “se quedaran las tarifas y luego revisáramos”, en fin, hubo un diálogo. Y le seguí informando de muchas cosas que hemos hecho en México en relación a la seguridad, incluso, la decisión que tomó el Consejo de Seguridad de las 29 personas privadas de la libertad que se enviaron a Estados Unidos. Es decir, los resultados que se habían tenido en estas fechas, las detenciones, etcétera. Y él finalmente, nos hizo la propuesta de enviar todo al 2 de abril, en una revisión distinta, que es la revisión ya de tarifas recíprocas. Entonces, realmente, por eso la publicación dice: ‘Gracias al presidente Trump’, porque México fue tratado con mucho respeto”. Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 6 de marzo de 2025. Donald Trump: “Después de hablar con la presidente Claudia Sheinbaum de México, he acordado que México no tendrá que pagar aranceles por los nada que entre dentro del tratado de Libre Comercio. Esto será así hasta el dos de abril. He hecho este acomodo en respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación es muy buena, y estamos trabajando duro, juntos en la frontera, ¡tanto en términos de detener a los migrantes ilegales que entrar en Estados Unidos y, también, detener el fentanilo! Gracias a usted, presidenta Sheinbaum, por todo su trabajo duro y cooperación”.

El mismo día de la cuarta llamada, México anuncia la detención de dos narcotraficantes perseguidos por la justicia de Estados Unidos: Roberto Salazar Toledo, alias El Gordo, de 38 años, y Leonel Salas Fabela El Sobrino, de 34 años. Mientras, siguen las operaciones del plan Frontera Norte, y comienzan a incluir el contrabando de combustible desde Estados Unidos. A mediados de marzo se decomisa en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el buque petrolero Challenge Procyon, procedente de Texas, que acabará llevando al desmantelamiento de una red criminal comandada por militares mexicanos de alto rango.

Pero el 10 de abril, Trump vuelve a la carga con los aranceles, esta vez a cuenta del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, por el que el primero tiene que enviar al segundo, a lo largo de cinco años y con corte a mes de octubre, 2.158 millones de metros cúbicos de agua. Trump amenaza con aranceles y sanciones a México si no entrega los más de 1.520 millones de metros cúbicos adeudados. “Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, escribe en sus redes sociales.

QUINTA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 16 de abril de 2025. Claudia Sheinbaum: En esta llamada, por primera vez, es el presidente Trump quien informa primero en sus redes sociales. “Ayer tuve una llamada muy productiva con la presidenta de México”, escribió escueto. Claudia Sheinbaum hizo lo mismo. “Seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos”, escribe. Preguntada durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum contesta, más parca que en otras ocasiones, que habían hablado de “el tema de los aranceles en acero y aluminio, de automotriz” y de la entrega de agua. Pero, de acuerdo a un reportaje de The Wall Street Journal, fue una conversación tensa de 45 minutos, en la que Trump, por primera vez, presionó con la idea de que fuerzas armadas de Estados Unidos debían entrar en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114353201227355474 https://x.com/Claudiashein/status/1912856191887192071?lang=es https://www.wsj.com/world/americas/trump-mexicos-sheinbaum-spar-over-drug-cartels-f3aae16c

SEXTA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 01/05/2025 Claudia Sheinbaum: Nosotros habíamos pedido una llamada hacía tiempo. Fue una muy buena conversación. Y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello, y hay un deseo, por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro, en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recuerden que nosotros, aun con lo que se publicó hace dos días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz, y de acero y aluminio. Entonces, lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit que ellos llaman “déficit con México”. Entonces, esta fue la llamada, una llamada muy cordial, breve, fueron como 10 minutos, 15 minutos, y acordamos esto.

El 2 de mayo, Estados Unidos anuncia que las piezas y recambios de automóviles producidos en México y que sean exportados a Estados Unidos no tendrán que pagar aranceles. Es celebrado como un gran triunfo tanto por Sheinbaum como por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. A los pocos días, durante un viaje en el avión presidencial, Trump dice que Sheimbaun es una mujer encantadora pero que “tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

A mediados de ese mismo mes, un decomiso de precursores químicos abre entre los dos países una disputa diplomática. Un comunicado de ICE, la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas, anuncia el cierre de tres grandes laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas en Sinaloa, en una operación conducida por una unidad del Gobierno mexicano “certificada” por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El mensaje está acompañado por la foto de un grupo de agentes vestidos de negro a bordo de un vehículo militar. La duda de si son estadounidenses en suelo mexicano revive el debate en torno a una posible intervención extranjera. Además, el Congreso de Estados Unidos aprueba una tasa del 3.5% sobre las remesas al extranjero, uno de los pilares económicos de México.

SEPTIMA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 22/05/2025 Claudia Sheinbaum: En principio, seguimos hablando sobre el tema del comercio y de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más. Seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio, y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a un acuerdo. Fue una llamada breve.

El 16 de junio de 2025, en la cumbre del G-7, está previsto un primer cara a cara entre Sheinbaum y Trump. De acuerdo a lo adelantado por la presidenta mexicana, en la reunión iba a tratar de migración, seguridad en la frontera, remesas y comercio, todo en el marco de unas redadas muy agresivas contra migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. Pero Trump, debido a una escalada de tensiones en Oriente Próximo, abandona el foro.

OCTAVA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 17/06/2025 Claudia Sheinbaum: Como saben, teníamos preparada una reunión bilateral, con secretarios de Estado de ambos países. En comunicación con su equipo para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono. Primero, se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo: “¿No puede pasar por Washington de regreso a México?” Le dije: “Bueno, no… no lo tengo planeado y, además, hay muchas cosas en México”. Hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad, que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington. Hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México. Y, entonces, le planteé que: ¿por qué no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio? Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos; mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo: “Es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país”. Entonces, le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, fue una buena conversación. Duró cerca de 20 minutos.

Una semana después, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos asesta un golpe nunca visto al sistema financiero en México, cuando emite órdenes que señalan a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su supuesta relación con operaciones de lavado de dinero para el tráfico de drogas. De acuerdo a la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos, estas instituciones se dedican al blanqueo de dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México les da la razón al intervenir las tres empresas. Una de ellas, Vector, es una casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, primer jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

NOVENA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 31/07/2025 Claudia Sheinbaum: “Logramos un buen acuerdo. Me acompañaron en esta llamada con el presidente Trump el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue una llamada de como 40 minutos, más o menos. Y como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros: son 90 días. Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? No aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, en realidad, nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Se salvaguarda el T-MEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de los aranceles —así, hay que decirlo en español—, de los aranceles son para todo aquello que no está dentro del T-MEC. Entonces, es para lo que está fuera del T-MEC, es 25%. Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 31/07/2025 Donald Trump: Acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fue muy exitosa y, además, nos estamos conociendo y entendiendo cada vez más. Las complejidades de un acuerdo con México son diferentes a otras naciones por los problemas y oportunidades. Hemos acordado que se extiende por otros 90 días el mismo acuerdo que tuvimos durante este corto periodo de tiempo, es decir, que México seguirá pagando un 25% en aranceles por fentanilo, 25% de aranceles por coches, y 50% de aranceles en acero, aluminio y cobre. Seguirá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de seguridad, incluyendo drogas, distribución de drogas y la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Solo diez días después de la llamada del 31 de julio, México vuelve a mandar a Estados Unidos otros 26 narcotraficantes presos sin orden de extradición, solo con la promesa de la Administración de Donald Trump de que no les impondrá la pena de muerte. Entre ellos hay de nuevo nombres de importancia. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de México aseguran en un comunicado que los capos, internados en diversas prisiones, arrastraban una orden de extradición y “representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”.

En estas semanas, hay pequeñas señales de la presencia y acercamiento de fuerzas militares y policiales estadounidenses a México. Primero, se detecta que un avión de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevuela en círculos el centro de México. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, asegura que es por petición del Gobierno mexicano. Tras unos pocos días, un comunicado de prensa de la DEA, en el que se anuncia el inicio del Proyecto Portero, una iniciativa para fortalecer la colaboración con sus socios mexicanos en “la lucha contra los cárteles”, es un nuevo conflicto diplomático. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, niega que haya algún trato con la agencia antidrogas.

A principios de septiembre, Trump comienza con la operación Lanza del Sur y el ejército de Estados Unidos hunde una primera embarcación, supuestamente cargada con drogas desde Venezuela con destino Estados Unidos, matando a sus 11 tripulantes. Es el primero de múltiples ataques, algunos de ellos sucedidos realmente cerca de aguas territoriales mexicanas. Ese mismo día, Trump repite que Sheinbaum es una mujer “elegante e increíble” pero que tiene miedo a las organizaciones criminales.

Una lancha antes de ser impactada durante la Operación Lanza del Sur, en aguas internacionales el 15 de noviembre de 2025. @Southcom (EFE)

Mientras Trump da estas declaraciones, su secretario de Estado, Marco Rubio, llega a México, donde se reúne con la presidenta, para cerrar un nuevo acuerdo de seguridad entre los dos países. Al acabar la visita, Rubio afirma que “no hay ningún Gobierno que esté cooperando más con nosotros que el Gobierno de México, que el Gobierno de la presidenta de México”.

Un mes después de esta visita, la agencia Reuters confirma lo que se oía en los mentideros políticos: Estados Unidos ha cancelado el visado de medio centenar de políticos mexicanos por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Reuters cita como fuentes a dos funcionarios anónimos de México, uno de ellos un “destacado político mexicano”, quien asegura que unos 50 políticos del oficialista Morena han visto cancelados sus visados. La medida también habría afectado a decenas de funcionarios vinculados a otros partidos políticos.

DÉCIMA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 25/10/2025 Claudia Sheinbaum: Hablé con el presidente Trump y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Fue una conversación muy breve; y acordamos que en unas semanas más volveríamos a hablar. Y los dos acordamos en que íbamos muy bien, incluso dijimos: “Vamos muy bien en los temas de seguridad, en los temas de migración y en el tema de comercio”, acordamos.

El 13 de noviembre, Sheinbaum anuncia que se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos respecto a los ataques a las presuntas narcolanchas. La Marina mexicana será la encargada de interceptar estas embarcaciones en aguas internacionales cercanas a las costas de México para evitar más bombardeos. Pero, en la práctica, Estados Unidos sigue lanzando misiles a estos barcos cerca de las aguas territoriales de México.

El 5 de diciembre en Washington, después del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se reúnen los presidentes de los tres países, Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum. En palabras de la presidenta de México, el encuentro fue “largo”, de “casi una hora”. “Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva”, explica.

A los tres días de esa reunión entre los tres presidentes, Trump vuelve a amenazar a México con aranceles por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. A través de su cuenta de la red social Truth, advierte de un arancel del 5% a los productos mexicanos si el agua no se entrega de manera inmediata. El mensaje publicado acusa a México de estar en deuda en la entrega de más de 986 millones de metros cúbicos de agua y exigen el traspaso de 246 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre. México negocia y logra extender el plazo hasta el 31 de enero.

Para cerrar el año, México se alinea con las políticas proteccionistas de Trump, entrando en vigor un alza tarifaria a unas 1.500 mercancías para países con los que no tiene tratado comercial, como China, Rusia, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y Brasil. También se anuncia la detención de Pedro Inzunza Noriega, conocido como El Señor de la Silla o Sagitario, presunto delincuente acusado de ser operador del cartel de los Beltrán Leyva. Inzunza Noriega fue acusado en mayo pasado por fiscales de Estados Unidos del delito de narcoterrorismo, el primer cargo en su tipo formulado en la segunda presidencia de Donald Trump y uno de los objetivos prioritarios más sensibles en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el Gobierno de Trump lanza la operación militar estadounidense en suelo venezolano que acaba con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Considerada por los expertos una violación del derecho internacional y de las normas internas de Estados Unidos, crea un sentido mucho más real a las repetidas amenazas de Trump de intervenir en Colombia y México para atacar a los cárteles de la droga.

“Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”, asegura a los pocos días Trump en una entrevista en la cadena conservadora Fox News. “En cuanto a los cárteles, estos controlan México”, agrega, sin especificar si esto significa una operación en suelo mexicano. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles controlan el país”. La polvareda levantada por estas palabras llevan a Sheinbaum a anunciar que va a pedir una llamada con Trump.

UNDÉCIMA LLAMADA Desde Palacio Nacional Desde Palacio Nacional Desde la Casa Blanca Desde la Casa Blanca 12/01/2026 Claudia Sheinbaum: Bueno, les platico un poco la conversación. Después de las declaraciones que había tenido el presidente Trump, le pedí a Juan Ramón de la Fuente que buscara al secretario Rubio. Ellos hablaron ayer. Y también tomé la decisión de buscar al presidente Trump, en una llamada. Y hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta, por ejemplo: se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. Y platiqué un poco del trabajo que hemos hecho en seguridad en México: los resultados —que son públicos— de la cantidad de laboratorios que se han incautado; el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada; cómo han disminuido 40% los homicidios; el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento, con respeto a nuestras soberanías. Y, al final, dijimos que “vamos a seguir colaborando con eso”. Él, todavía nos insistió en que, “si nosotros lo pedíamos, que ellos podían ayudar en otros temas”. Le dijimos: “bueno, hasta ahora, vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial”. Y lo entendió. Fue una conversación muy amable.

De acuerdo a The New York Times, que cita fuentes del Gobierno de Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro, la Administración Trump ha intensificando la presión sobre México para que permitan operaciones militares conjuntas contra laboratorios de fentanilo en suelo mexicano. La propuesta es que oficiales de la CIA o tropas de operaciones especiales acompañen a los militares mexicanos en los operativos, e incluso se plantea la posibilidad de realizar un ataque unilateral con drones contra este tipo de instalaciones.

Tras la última llamada, Estados Unidos y México sacan un comunicado conjunto en el que explicaron que Trump y Sheinbaum reconocieron que, en el tema de seguridad y pese a los avances, “todavía hay desafíos significativos”. Acuerdan una reunión en Washington para tratar temas de seguridad entre el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para el mes de febrero. La idea es “seguir implementando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas”, además de “dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza”.