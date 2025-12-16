La gran deuda de agua de México con Estados Unidos se gestó con López Obrador

El Gobierno de Sheinbaum tiene ahora un mes para entregar una enorme cantidad de agua al vecino del norte, un reclamo que se ha vuelto una cuestión central para los republicanos de Texas

México vuelve a tener que maniobrar para calmar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante su amenaza perenne de imponer aranceles si no se hace lo que él quiere. Tras trasladar decenas de narcotraficantes al vecino del norte, encargarse de ser su muro contra los migrantes y comprometerse a hacer más y más contra el tráfico de drogas, ahora el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que lograr enviar 249 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de enero de 2026 para cumplir con el Tratado de Aguas. Solo es una pequeña parte de la deuda total. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se acumuló un déficit de 1.600 millones de metros cúbicos, otro agujero heredado que su sucesora lleva un año tratando de solucionar.

“Hay una situación de sequía prolongada desde a finales de los 90, que combinada con la demanda de agua por ambos lados de la frontera, con cultivos extensivos en México, ha llevado a una crisis hídrica que limita el pago a Estados Unidos”, explica Alfonso Cortez Lara, profesor-investigador de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte. “Si ha habido un Estado nacional que ha tenido una sequía extrema es Chihuahua, entonces no se alcanza a almacenar esa agua y empiezan los retrasos”, complementa.

De acuerdo al Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, el primero tiene que enviar al segundo, a lo largo de cinco años y con corte a mes de octubre, 2.158 millones de metros cúbicos de agua de los ríos de la cuenca del río Bravo o río Grande, según la frontera. De 2020 a 2024, los últimos cuatro años de López Obrador, México entregó solamente 500 millones de metros cúbicos de agua. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum, el país comenzó a ponerse al día y logró mandar más de 600 millones de metros cúbicos. Una gran parte fue después de abril, cuando desde Estados Unidos se presionó a México, también con aranceles, justo por estos incumplimientos.

“Lo que se hizo desde abril fue algo extraordinario”, alaba Cortez Lara, “se obtuvo agua de otros ríos y arroyos, se trajo agua de Nuevo León para llenar la presa de la Amistad y era agua que no sobraba”. “Yo quiero saber cómo le van a hacer ahora”, se pregunta, “si lo logran cubrir, va a ser algo espectacular”.

Un agricultor protesta en Ciudad Juárez, el 24 de noviembre. Jose Luis Gonzalez (REUTERS)

De acuerdo con el comunicado binacional, para el 31 de enero de 2026, habrá encima de la mesa un plan para “la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior”. Este es otro de los variados problemas que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación hereda de sus cimientos, como también ha ocurrido con la violencia criminal, el desabasto de medicamentos, una gran presión sobre el gasto público o los casos de corrupción gestados en el sexenio anterior.

Cortez Lara aclara que, de momento, México no está incumpliendo el tratado. Como el quinquenio anterior se entregó completo, el tratado permite un margen de entrega a lo largo de los primeros años del plazo 2025-2030. Cuenta, que incluso, no es la primera vez que se da una situación similar a esta. “Entre 2001 y 2003 también se debía mucha agua, y lo que hizo entonces Estados Unidos es presionar, pero también ofrecer 40 millones de dólares para invertir en la zona del río y mejorar la eficiencia”, recuerda. “Lo de hoy”, dice por las amenazas de Trump, “sí que es inédito”. Para el presidente de Estados Unidos, estas entregas son vitales para tener contento al electorado del Texas, un Estado clave para los conservadores y donde los republicanos locales llevaban un tiempo pidiendo mano dura contra México por estos incumplimientos.

El Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos incluye otras dos cuencas: la del río Tijuana y la del Colorado. En esta última, Estados Unidos tiene el compromiso de entregar a México un total de 1.850 millones de metros cúbicos de agua al año. Estados Unidos no ha entregado esta cantidad completa desde 2021, aunque hubo una serie de negociaciones en las que México aceptó estas reducciones. Mientras que antes los faltantes no eran significativos, en 2025 México el total bajó en unos 350 millones de metros cúbicos.