Sheinbaum, sobre el acuerdo con Estados Unidos en el Tratado de Aguas de 1944: “No estamos dando agua que no tenemos”

La presidenta dice que el límite impuesto por la Administración Trump de entregar el adeudo en diciembre es imposible de cumplir y asegura que continuarán las reuniones binacionales

El Gobierno mexicano ha matizado el ultimátum impuesto por Estados Unidos para que entregue 246 millones de metros cúbicos —de una deuda de 986 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre. Desde este lunes, México ha comenzado el envío gradual de agua a su vecino del norte para tratar de saldar el déficit con una nueva fecha de revisión, que será el próximo 31 de enero. “Lo que es muy importante que todos sepan es que no se está dando agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino que se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco es que estemos dando agua que no tenemos”, ha explicado este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua, pero dijimos que no se puede, no solo físicamente, sino que además va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo. Se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo”, siguió la mandataria. “Ahora se va a ver a partir de la cantidad de agua que hay en el periodo de lluvias, cómo puede irse solventando el déficit”.

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este lunes. Mario Guzmán (EFE)

En un comunicado conjunto publicado el viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el envío gradual de 249 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad que el presidente Trump reclama, comenzarían a entregarse desde este lunes. Además, en el mismo texto, el Gobierno mexicano admite el déficit que tiene con Estados Unidos, donde empresarios agrícolas, el gobernador de Texas y el propio Trump reclaman un pendiente de más de 986 millones de metros cúbicos arrastrados desde hace años. “Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944”, dijeron.

El Gobierno estadounidense, que había amenazado con imponer aranceles del 5% a México de no empezar a entregar el agua que adeuda, celebró el acuerdo: “El presidente Trump pone primero a los agricultores estadounidenses y está finamente exigiendo a nuestros socios internacionales cumplir con sus obligaciones y compromisos. Una vez más, Estados Unidos está siendo tratado con justicia”, dijo el viernes Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura.

Las descargas prometen aliviar a cientos de ganaderos y agricultores del Valle del Río Grande de Texas, que han visto perecer sus cultivos y la economía local por la falta de agua. Los políticos republicanos en la entidad, la más importante para el partido conservador, habían exigido desde hace tiempo a Washington emplear una mano dura en la relación con México para que este cubriera su déficit.

Ambas administraciones continuarán la revisión del tratado y seguirán negociando para finalizar un nuevo plan antes del próximo 31 de enero. El Gobierno de Sheinbaum había declarado en abril que le era imposible cumplir con lo establecido en el tratado, que obliga a México a dar a su vecino 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo. Las razones eran la sequía en Estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que afectaba a los agricultores y ganaderos.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe proporcionar a Estados Unidos, en periodos de cinco años, una tercera parte de los excedentes de seis ríos que alimentan al Bravo. La cantidad no puede ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos. Para no rezagarse, el país debe entregar alrededor de 431 millones de metros cúbicos anualmente. México recibe a cambio descargas del río Colorado por un volumen anual de 1.850 millones de metros cúbicos.