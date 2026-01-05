Sheinbaum despeja los dardos de Trump respecto a una hipotética intervención en México

México trata de mantener la compostura, en medio del oleaje político del fin de semana, que acabó con Nicolás Maduro en una cárcel de Nueva York, y con Donald Trump apuntando a posibles nuevos objetivos. Cuando medio mundo aún atendía incrédulo a la detención del mandatario venezolano, el presidente estadounidense se sacaba de la manga nuevas amenazas, una de ellas dirigida a México, vecino del sur, muñeco de trapo favorito del mandatario. Desde el otro lado de la frontera, la respuesta ha sido la de siempre: nosotros colaboramos. Este domingo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, lo ha vuelto a recordar. “Estamos en un momento de colaboración. La intervención no es una opción para nosotros”.

Todo ha venido a cuento de la verborrea de Trump, tras el éxito de la operación militar para detener a Maduro, en su casa, en Caracas. El mismo mandatario alabó incansablemente a sus tropas, en la conferencia de prensa que dio el sábado, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y en varias entrevistas concedidas en las horas siguientes a diferentes medios de comunicación. En algunas de sus intervenciones se refirió a México, a los cárteles de la droga, a la misma droga que llega a Estados Unidos, ecosistema que siempre trata como unidad, ajeno, para él, a lo que ocurre dentro de las fronteras del gigante norteamericano. En algún momento, Trump llegó a decir que “algo va a tener que hacerse con México”.

El fantasma de las operaciones militares terrestres en México recobraba así actualidad, en un momento, además, en que los bombardeos de EE UU a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado ya más de 100 muertos, enturbian el paisaje latinoamericano. Para más inri, Trump recordaba en alguna entrevista que Sheinbaum es una buena persona, pero que, en realidad, son “los carteles” los que “dirigen México”, y que la oferta para acabar con ellos seguía sobre la mesa. Ante los dichos del presidente, sus adláteres en el Congreso sacaban pecho y llegaban incluso al insulto, Sheinbaum convertida, al mismo tiempo, en un monstruo y un ser incapaz.

Preguntada de vuelta este domingo, tras la condena que hizo el sábado a la intervención militar en Caracas, Sheinbaum ha elegido de nuevo el camino de la cautela. “Estamos en momento de colaboración en distintos temas, particularmente en materia de seguridad. [Sobre la intervención, ya saben ellos que eso no es una opción para nosotros, pero estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida. Nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia, evitamos que lleguen drogas a EE UU, y ellos deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera ahí”, ha dicho.

La mandataria ha tocado el tema de pasada, en una gira de trabajo a Hidalgo, a la refinería de Tula. Hasta el affaire Maduro, las relaciones con Estados Unidos parecían relativamente estables, comparado con el tira y afloja habitual de los tiempos de Trump. El mandatario estadounidense ha amenazado a México continuamente, en su primer mandato y en este, con la imposición de aranceles, si el país vecino no se plegaba a sus exigencias. Primero fue detener la migración y ahora, desde su vuelta, hace casi un año, detener los flujos de droga al norte, particularmente el fentanilo, que durante años se ha fabricado en México.