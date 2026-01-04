España se une a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar “las acciones ejecutadas unilateralmente” en Venezuela
Los seis países no mencionan a EE UU, pero piden respetar la Carta de las Naciones Unidas
Sin mencionar a Estados Unidos, los Gobiernos de seis países, entre ellos España, han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan “las acciones militares ejecutadas unilateralmente” en Venezuela y manifiestan su “apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.
Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han expresado su profunda preocupación y rechazo frente a la operación estadounidense, a la que se refieren como “acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” sin mención alguna a Estados Unidos o la Administración Trump. Las operaciones, denuncian, “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, y suponen “un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.
Los países firmantes apelan a “vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano” como solución a los problemas del país, en un proceso “liderado por las y los venezolanos”. Hacen además un llamamiento a “la unidad regional” y reivindican “la no intervención” frente “a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”. “Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, añaden.
Finalmente, rechazan también “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, que consideran “incompatible con el derecho internacional”, pero, de nuevo, evitan mencionar a Washington.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Cabalgata de Reyes Magos: horarios y recorridos
Gonzalo ilumina al Madrid ante el Betis
España se une a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar “las acciones ejecutadas unilateralmente” en Venezuela
Muere en un reto un ‘streamer’ español que copió el modelo de Simón Pérez, el influencer de las hipotecas y la cocaína: “Me podía haber pasado a mí”
Lo más visto
- Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro
- Brasil reconoce a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela
- Delcy Rodríguez, entre la supervivencia del régimen y una transición
- Nicolás Maduro, el autócrata de un régimen aislado que no tenía intención de rendirse
- Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro