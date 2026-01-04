España se une a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar “las acciones ejecutadas unilateralmente” en Venezuela

Sin mencionar a Estados Unidos, los Gobiernos de seis países, entre ellos España, han firmado un comunicado conjunto en el que rechazan “las acciones militares ejecutadas unilateralmente” en Venezuela y manifiestan su “apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han expresado su profunda preocupación y rechazo frente a la operación estadounidense, a la que se refieren como “acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” sin mención alguna a Estados Unidos o la Administración Trump. Las operaciones, denuncian, “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, y suponen “un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Los países firmantes apelan a “vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano” como solución a los problemas del país, en un proceso “liderado por las y los venezolanos”. Hacen además un llamamiento a “la unidad regional” y reivindican “la no intervención” frente “a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”. “Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, añaden.

Finalmente, rechazan también “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, que consideran “incompatible con el derecho internacional”, pero, de nuevo, evitan mencionar a Washington.