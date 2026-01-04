Ir al contenido
Ataque Estados Unidos a Venezuela

Videoanálisis | La captura de Nicolás Maduro, una ofensiva esperada en Venezuela

El periodista Alonso Moleiro habla desde Caracas sobre cómo el operativo de Washington ha provocado asombro e intimidación en las calles

Alonso Moleiro
Caracas -
La detención del presidente Nicolás Maduro ha abierto una puerta que genera un futuro incierto para los venezolanos, a pesar de que era un suceso esperado desde hace meses, la respuesta de la población fue tibia, pero con asombro. La cúpula chavista se ha reunido para tratar de hacer frente a nuevos ataques y exigir la liberación del presidente. En medio de la incertidumbre, la población civil se queda en medio de las disputas ante las amenazas de nuevos ataques a Venezuela.

