Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela: “Hay un solo presidente y es Nicolás Maduro”

La funcionaria chavista a cargo del Ejecutivo dijo desde Caracas que su país está “listo para defenderse”

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha respondido a Donald Trump desde Caracas al exigir “la inmediata liberación” de Nicolás Maduro, capturado de madrugada en una operación militar estadounidense. “Hay un solo presidente en este país, que se llama Nicolás Maduro”, ha dicho Rodríguez en un mensaje transmitido por la televisión.

La vicepresidenta ejecutiva ha hecho un llamado a mantener la calma y la unidad y ha advertido que no piensan rendirse: “Estamos listos para defender a Venezuela, para defender nuestros recursos naturales”.

“Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este sábado que tras la captura de Maduro su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, aseguró, ya habló con la vicepresidenta venezolana.

Rodríguez reiteró además a Estados Unidos la disposición del gobierno venezolano a dialogar con una “agenda constructiva” y bajo relaciones de respeto después de la que calificó como “agresión militar” de Washington.

“Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando, hace apenas dos días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”, dijo Rodríguez en una transmisión obligatoria de radio y televisión. Agregó que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro ha sido una agresión que “viola flagrantemente” la Carta de Naciones Unidas.

Rodríguez encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.