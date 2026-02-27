El opositor venezolano Enrique Márquez, tras el espaldarazo de Trump: “Estados Unidos es un gran aliado para el futuro del país”

De regreso en Caracas tras su viaje a Washington —donde fue invitado personalmente por Donald Trump a asistir al discurso del Estado de la Unión—, el dirigente opositor Enrique Márquez habló por primera vez de su excarcelación, al amparo de la recién aprobada ley de amnistía. Criticó con dureza al régimen chavista y fijó posición sobre el momento político que atraviesa el país.

Márquez respaldó el proceso iniciado el pasado 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro y se ofreció para sostener la fase de apertura en desarrollo. Exigió la continuación de las garantías políticas, el restablecimiento pleno de la libertad de expresión y el respeto a los derechos constitucionales. También manifestó su disposición a apoyar cualquier acuerdo que permita abrir las compuertas hacia una transición democrática.

El dirigente, un socialdemócrata de línea moderada que ha privilegiado el diálogo en las pugnas con el chavismo, dijo en una rueeda de prensa celebrada en un hotel de Caracas que la ley de amnistía representa “un primer paso en la dirección correcta”. “No soy de los que critican lo bueno porque siguen soñando con lo ideal. La ley es un avance y la saludamos. Seguiremos luchando para que se conquisten todos los derechos”, afirmó. También expresó su respaldo a la nueva legislación en materia petrolera aprobada por la Asamblea Nacional y señaló que está dispuesto a acompañar a Delcy Rodríguez en aquello que considere acertado, siempre que contribuya a la reconciliación y la democracia.

Preguntado sobre Nicolás Maduro, fue severo: “Insistieron en suprimir las libertades políticas y económicas del país cuando todo el mundo les estaba pidiendo rectificaciones. Por aferrarse al poder, Maduro ha creado caos, miseria, atraso y migración”. También dedicó palabras duras al saliente fiscal general, Tarek William Saab (recién nombrado Defensor del Pueblo), a quien responsabilizó de los excesos y vejámenes contra presos políticos y de las violaciones a los derechos de la población. “Es un personaje gris que trabaja en la oscuridad”, dijo.

Sobre el escenario electoral, sostuvo que las elecciones de julio de 2024 “cumplieron con su papel” y que el país deberá encaminarse hacia nuevos comicios presidenciales. “A estas alturas todo el mundo acepta que aquí tiene que haber nuevas elecciones”, afirmó, en línea con lo que han señalado voceros internacionales como Marco Rubio.

Márquez reconoció el papel que Estados Unidos está jugando en la crisis venezolana y relató que recibió con sorpresa la invitación de Trump a Washington. Aseguró además que Estados Unidos tiene pleno entendimiento de la situación del país, así como de lo que se debe hacer para mejorar la crisis social, política y económica, por lo que lo consideró un “gran aliado” para el futuro de Venezuela. “Voy a ser muy discreto con los comentarios que tenga que emitir alrededor de las conversaciones que allí sostuve”, señaló Márquez, tres días después de acudir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en Washington.

El opositor aseguró que no ha sostenido conversaciones con María Corina Machado y manifestó que, aunque no tiene aspiraciones presidenciales en este momento, no descarta que le gustaría asumir ese desafío en el futuro.

Más adelante, al referirse a su paso por prisión, denunció las condiciones de reclusión de “miles de venezolanos honrables” bajo el régimen chavista. Relató que, tras su arresto, en enero del año pasado, fue esposado durante horas y permaneció varios días desaparecido. Dijo que funcionarios policiales entraron a su casa y ultrajaron sus pertenencias, y que pasó meses incomunicado sin conocer los motivos formales de su detención. “En la cárcel, nuestro refugio fue la oración”, afirmó.

Márquez fue detenido en enero de 2025 y excarcelado cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas.

El dirigente aseguró que conoció casos de reclusos en condiciones aún peores que las suyas, en cárceles como Tocorón y El Rodeo. “Presos olvidados, gente inocente, daños colaterales de la represión. Personas que no pueden denunciar porque son amenazadas con ser trasladadas a penales peores que El Helicoide. Trabajadores del Estado, líderes sindicales, obreros, ciudadanos comunes que denunciaron actos de corrupción, dirigentes sociales perseguidos. Su vida se les va en la cárcel. Es duro ver tanta injusticia. Yo abogo por la libertad de todos ellos”, sostuvo. También denunció desalojos y expropiaciones contra familias de presos políticos.

Márquez aseguró que no guarda rencor ni resentimientos personales contra quienes promovieron su arresto. Insistió en la necesidad del reencuentro nacional a partir de la verdad y la reparación, y reiteró su disposición a desempeñar un papel activo en una lucha cuyo desenlace final aún está por definirse. “Tendremos que luchar mucho más para lograr nuestro objetivo. Esto no ha terminado, está comenzando. Nadie va a hacer el trabajo que queda por nosotros”.