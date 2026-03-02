Sánchez-Llibre (Foment) insta a Illa a buscar partidos alternativos a ERC para aprobar los presupuestos

Las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat se le han atragantado al Govern, pero aparecen aliados para empujar en favor de la causa. “Foment nunca ha jugado, ni jugará, a la inestabilidad económica de Cataluña, por eso somos muy claros: Sí a los Presupuestos”, ha manifestado este lunes el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, muy categórico a la hora de reivindicar apoyos para que el Govern logre aprobar las cuentas catalanas de 2026. “Cataluña necesita previsibilidad y estabilidad económica”, ha abundado Sánchez Llibre. “Haremos lo que haga falta para facilitar que así sea”, ha avanzado durante una comparecencia tras la asamblea general de Foment. ERC se resiste a prestar un respaldo que ya han garantizado los Comunes, y Sánchez Llibre le recomienda a Illa que busque donde convenga, incluso entre los bandos más hostiles, como Junts. “Quizás sería momento de negociar con otros grupos de la oposición”. Una supuesta, y aparentemente improbable, unión de fuerzas entre PSC y Junts bastaría de sobra para dar luz verde a las cuentas en el Parlament.

Las declaraciones del presidente de la entidad empresarial llegan días después de que él mismo hubiera criticado al Ejecutivo de Salvador Illa por tratar de limitar por ley la acumulación de pisos, en manos de una misma persona o sociedad. Una medida que demandaban los Comunes pero que Sánchez Llibre tildó de “filocomunista”.

Foment no oculta el poco entusiasmo que le genera el proyecto de presupuestos avanzado por el Govern porque prevén “una gran presión fiscal” y medidas “muy intervencionistas”. pero del mal, el menos. “También es verdad que si no salen adelante Cataluña perderá más de 4.000 millones de euros en inversiones”, ha dicho el presidente de la entidad.

En su intervención también ha vuelto a señalar que la aportación de la inmigración es fundamental para que la economía no encasquille, pero ha alertado que esa inyección de mano de obra impacta sobre un asunto ya muy tensionado: la dificultad de acceso a la vivienda. Sánchez Llibre ha hablado abiertamente de “emergencia nacional”. Discrepa que dificultar la compra de vivienda a quien ya tenga propiedades sea una solución para oxigenar el mercado y ha denunciado que se trata de un “atentado a la propiedad privada”. Ha avanzado que, si prospera, Foment presentará recurso de inconstitucionalidad contra el plan pactado por el Govern con los Comunes.

“Los empresarios somos un pilar fundamental de esta sociedad, no podemos consentir que se nos menosprecie”, ha apuntado Sánchez Llibre, en un discurso muy crítico con el absentismo laboral, por el lastre que supone para la productividad. En plena crisis ferroviaria en Cataluña, Foment también ha apelado a la necesidad de optimizar las infraestructuras. En este capítulo, Sánchez Llibre ha recuperado algunas de sus clásicas reivindicaciones: la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y la prórroga de las nucleares para garantizar el suministro eléctrico de las empresas.

Y, a modo de despedida, ha dedicado un agradecimiento para PP, Vox y Junts por “frenar” en el Congreso el proyecto de jornada laboral de 37,5 horas. “Una obsesión enfermiza” de Yolanda Díaz, según el presidente de los empresarios, con capacidad para “hundir la economía catalana y la española”.