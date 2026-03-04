Los Hawks dedican uno de sus próximos partidos a un famoso club de ‘striptease’ y desatan otra polémica en la NBA

La franquicia de Georgia tilda el club nocturno Magic City de “institución cultural icónica” mientras un jugador de la liga lidera la oposición al evento por ser “cómplice de la cosificación y el maltrato de las mujeres en nuestra sociedad”

Una llamativa iniciativa de los Atlanta Hawks ha vuelto a situar a la NBA en una curiosa encrucijada ética y moral. Resulta que la franquicia de Georgia ha decidido organizar una noche temática en honor a Magic City, una “institución cultural icónica de la ciudad” según un comunicado del propio equipo. Lo que no dice la nota de prensa es que se trata de un club de striptease. La noticia, evidentemente, ha levantado polvareda a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero de momento la liga estadounidense no se ha pronunciado sobre la polémica, que ha terminado de estallar con la queja pública de un jugador de la competición.

Luke Kornet, pívot de los San Antonio Spurs, ha impulsado a través de una carta abierta en su blog personal las peticiones de cancelación del homenaje previsto para el 16 de marzo, que coincide con la visita de los Orlando Magic al State Farm Arena. El equipo visitante nada tiene que ver con todo este asunto, más allá de concordar en el nombre con el local. El pabellón de los Hawks se encuentra a apenas kilómetro y medio del célebre club nocturno, que presume en su web de ser uno de los mejores locales de striptease del país y en su día fue portada de la revista GQ por sus importantes vínculos con la industria de la música.

“La NBA debería querer proteger y valorar a las mujeres, muchas de las cuales trabajan con dedicación cada día para hacer de esta la mejor liga de baloncesto del mundo. Debemos promover un entorno que sea protector y respetuoso con las hijas, esposas, hermanas, madres y parejas que conocemos y queremos”, reza Kornet en su misiva. “Permitir que esta noche siga adelante sin mostrar protesta reflejaría una imagen negativa de nosotros como comunidad de la NBA, concretamente al ser cómplices de la posible cosificación y el maltrato de las mujeres en nuestra sociedad”, agrega el jugador de 30 años. Otros colegas de profesión, como el dominicano Al Horford, que inició su trayectoria profesional en Atlanta, se han unido públicamente a la petición.

La llamativa iniciativa de los Hawks, en todo caso, consiguió vender más de 2.000 entradas para el encuentro en menos de 24 horas. Según fuentes del propio equipo, los comentarios en las redes sociales señalan una aprobación del 90% de la medida, aunque no son pocos los que se han lanzado a criticar un evento donde pueden asistir niños junto al resto de sus familias. La colaboración incluirá la venta de camisetas de edición limitada, la actuación del rapero T.I. y un menú especial en el bar con las famosas alitas de pollo que se sirven en el local.

Fundado en 1985, este club nocturno de Atlanta ha recibido a lo largo de su historia la visita de innumerables estrellas de la NBA, desde Michael Jordan hasta Lou Williams. Este último, tres veces mejor sexto hombre de la competición, protagonizó uno de los incidentes más célebres de un jugador profesional en el local en 2020, cuando se acercó al mismo después de asistir al funeral de su abuelo, saltándose el estricto protocolo anti-covid de la liga durante la burbuja de Disney. Su excusa fue que quería probar la comida, y la liga le castigó con una cuarentena adicional de 10 días antes de volver a las filas de Los Angeles Clippers, por aquel entonces su equipo.

“No es algo de lo que avergonzarnos. Es un negocio familiar con una atmósfera familiar”, explica la actriz Jami Gertz, copropietaria de los Hawks, en defensa de la decisión en una entrevista con The Athletic. “Vamos a poner el foco en un sitio que ha tenido un gran impacto en la cultura de Atlanta, y no habrá nada súper provocativo en el partido”, incide Melissa Procter, la responsable de marketing de la franquicia. El equipo desestima las críticas y las relaciona con un desconocimiento profundo de la escena social y cultural de la ciudad.

El año pasado, para celebrar el 40 aniversario del club, la plataforma de contenidos STARZ produjo una serie documental de cinco capítulos sobre el recinto. En este se muestra cómo la escena local del rap está totalmente interconectada con Magic City: si tu música es elegida por el DJ y suena durante los espectáculos de las bailarinas, puedes convertirte en una estrella de la noche a la mañana, como ocurrió con el artista Future, ganador de tres Grammys y uno de los raperos más destacados de su generación.

La polémica, en todo caso, llega con la NBA salpicada por otros varios escándalos. Sigue abierto el juicio por las apuestas y timbas de póker ilegales que afecta a varios jugadores y exjugadores de la competición, y tampoco hay noticias nuevas sobre la investigación privada de los sobresueldos ilegales que los Clippers pagaron a Kawhi Leonard, una de las estrellas de la liga.