Kon Knueppel pulveriza el récord de triples de un novato en la NBA

Kon Knueppel tiene tan solo 20 años, pero muñeca de sobras para retar con garantías a Stephen Curry, el tirador más prolífico de la historia de la NBA, en un concurso de triples. El escolta novato de los Charlotte Hornets superó anoche el récord de aciertos en tiros de tres de un jugador de primer año durante la victoria por 109-133 ante los Indiana Pacers. El estadounidense amasa ya 209 dianas en 59 encuentros disputados, y le quedan 20 más para seguir ampliando la marca.

La portentosa cifra de triples de Knueppel, número cuatro del pasado draft, ilustra una vez más la huella creciente de los tiros de tres en el baloncesto mundial. Hace casi dos décadas, un debutante muy experimentado como Juan Carlos Navarro estuvo a punto de superar la anterior plusmarca de entonces con 156 dianas, y en 2009 fue Rudy Fernández quien logró batir el récord con 159. Al mallorquín le duró un curso el honor, ya que al año siguiente Curry se presentó al mundo con 166 dianas en 380 intentos (43,6%). El nuevo triplista de oro de la NBA mejora esos porcentajes con un 44,1% de acierto desde la línea de tres: acumula ya 473 intentos.

“Es indudable que puede lanzar a un nivel altísimo, y no puedes dejarle nada de espacio. Suelta el balón muy rápido y lanza con confianza”, le elogiaba el propio Curry hace unas jornadas. “Su juego se adapta al estilo de la NBA, ya sea en ritmos elevados o partidos de posesiones lentas”, añadía el máximo triplista de la historia de la competición. Palabras mayores sobre quien bien podría ser su heredero. Knueppel terminó con 28 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias durante el señalado triunfo de los Hornets sobre los Pacers. Estuvo 31 minutos en pista para maravillar con una serie de ocho de 12 en tiros de tres, aunque para él fue otro día más en la oficina.

En su temporada de estreno, promedia 19,3 tantos, 5,4 rebotes y 3,5 asistencias (48,5% en tiros de campo) y enchufa 3,5 triples por partido de sus casi ocho intentos. El escolta reparte méritos propios entre sus compañeros. “Se trata realmente de hacer la jugada correcta de baloncesto. Mis compañeros me hacen buenas pantallas y me sitúan en un buen sitio para lanzar. También los entrenadores. Yo solo estoy allí intentando hacer la jugada correcta para mi equipo”, comenta.

Keegan Murray, de los Sacramento Kings, tenía el anterior récord de triples de un novato con 206 dianas en 2023. Necesito 80 partidos para registrarlas. Otro tirador destacado, Donovan Mitchell, tercero en la lista con 187 aciertos de tres durante su estreno en 2018, también puso por las nubes las capacidades del nuevo fenómeno: “Tiene un enorme talento, y no es fácil salir ahí como novato y hacer que parezca fácil. Sabemos que puede lanzar a canasta, claro, pero lo que es único de su juego es esa capacidad para crearse tiros de media distancia y desarrollar el bloqueo y continuación pequeño. Eso le permite crear ventajas para sí mismo”.

El novato de Charlotte, que navega en posiciones de play-in con 29 victorias y 31 derrotas, se jugará previsiblemente el premio al rookie del año con su excompañero en Duke y número uno del pasado draft, el alero de los Dallas Mavericks Cooper Flagg. El salvador de los texanos tras el fiasco del traspaso de Luka Doncic ha arrancado su trayectoria con medias de 20,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,1 asistencias, con un 48,2% de acierto en tiros de campo y un 30,2% en triples.