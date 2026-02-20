La NBA busca nuevas soluciones para su problema con el ‘tanking’, el fenómeno con el que los equipos que más pierden salen ganando

La NBA, la competición que sirve de espejo para tantas otras alrededor del mundo, no sabe cómo eliminar una de sus mayores vergüenzas. Cada año, varias de sus franquicias se lanzan a una carrera opuesta a lo que dicta la lógica del deporte: gana quien más pierde. Y hacen todo lo posible para perder a propósito: sentar a sus estrellas en el último cuarto, simular lesiones que no existen, malvender a buenos jugadores y fichar a otros que están de baja indefinida… Se trata de un atajo para sumar probabilidades en la lotería del draft, la cita anual donde los equipos adquieren por turnos los derechos deportivos de los mejores jóvenes talentos del planeta. No es un problema nuevo, ya que existe desde los orígenes de esta liga cerrada, donde el descenso nunca ha sido ni será una amenaza.

Adam Silver, comisionado de la liga estadounidense, mandó este jueves un serio aviso a los propietarios de todos los equipos durante una reunión de varias horas en las oficinas de la competición, situadas en Nueva York. La próxima temporada habrá cambios de calado en el sistema para evitar el tanking más descarado, como se conoce la práctica de perder a posta. Encima de la mesa hay un sinfín de propuestas: calcular las probabilidades en la lotería del draft según el balance de victorias y derrotas de las dos últimas temporadas, igualar todavía más las mismas para los peores equipos de la liga, congelar las cuentas para la lotería a mitad de curso o incluir a más equipos todavía dentro del bombo (ahora son 14).

Desde 2019, los tres equipos con menos victorias en la temporada regular comparten un 14% de posibilidades de llevarse al número uno del draft. Antes, el peor equipo contaba con un 25% de probabilidades. Lo curioso de este asunto es que Silver catalogó el ‘tanking’ de este curso como el peor que recuerda. “Es hora de tomar una mirada fresca en este asunto para ver si lo estamos encarando con soluciones anticuadas”, apuntó durante su comparecencia anual en el All Star. El ejecutivo quizás tiene la memoria corta, ya que hace más de una década (en 2014 y 2015), coincidiendo con el parón del partido de las estrellas, había exactamente el mismo número de equipos (7) por debajo del 36% de victorias. Desde 1985, la NBA ha usado la lotería como sistema para elegir los turnos del draft, ajustando e intentando mejorar el sistema con el paso de los años para evitar las trampas más descaradas de los equipos más pillos.

Los Dallas Mavericks eligieron a Cooper Flagg en el último 'draft' tras conseguir la primera elección en la lotería de la NBA. Rick Scuteri (AP)

La NBA, sin embargo, multó hace poco más de una semana con medio millón de dólares a los Utah Jazz y otros 100.000 dólares a los Indiana Pacers por saltarse la normativa de participación de jugadores por varias maniobras percibidas como ‘tanking’ descarado. Un hecho inédito. Los primeros hicieron descansar a tres de sus titulares en los últimos cuartos de dos partidos muy igualados, perdiendo uno y ganando el otro. El propietario del equipo, Ryan Smith, ironizó sobre la sanción: “Estoy de acuerdo en estar en desacuerdo… ¿Ganamos el partido en Miami y nos multan? Tiene mucho sentido…” Los segundos hicieron lo mismo a principios de mes y precisamente contra los Jazz, citando dolencias y lesiones que un médico independiente contratado por la liga descartó posteriormente.

“Un comportamiento evidente como este, que prioriza el posicionamiento en el draft por encima de la lucha por la victoria socava los fundamentos de la competición, y vamos a responder de la misma manera ante otras acciones que comprometan la integridad de nuestros partidos”, explicó Silver entonces. En el All Star rebajó el tono contra los equipos y aseguró que las sanciones económicas fueron un aviso para navegantes, pero que no deberían formar parte de la solución permanente. “Todos los remedios posibles están encima de la mesa”, alertó igualmente. Una de las ideas más radicales que han discutido los ejecutivos de la liga, según The Athletic, es la abolición del draft, una medida que no ha llegado todavía a la mesa de negociación con los equipos.

Un factor clave en esta renovada ofensiva contra quienes pierden a propósito se esconde en la creciente influencia de las casas de apuestas. “Cuando nadie sabe que un entrenador planea dar descanso a un jugador, provocas que muchos apostantes y compañías terminen enfadados porque pierden mucho dinero”, desliza una fuente conocedora de los entresijos de la liga. Ningún cargo oficial ha mencionado este hecho al discutir públicamente sobre esta problemática. Cabe recordar que la competición arrancó esta temporada con un escándalo de apuestas ilegales que llevó a la detención de 34 personas por parte del FBI: el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base de los Miami Heat, Terry Rozier, se encontraban entre los detenidos. La investigación sigue su curso y todavía está pendiente de juicio.