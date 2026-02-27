Sílvia Abril: “Toda esa gente que sufre ansiedad en sus trabajos y necesita una baja debería ser escuchada y respetada”

Con estrenos pendientes en cine, teatro y televisión, Sílvia Abril reflexiona sobre éxito, miedos y la importancia de relativizar tanto el trabajo como la vida

Dice agradecer al universo la suerte de poder estar trabajando tanto y en proyectos tan interesantes. Tiene motivos para postrarse ante los planetas. Tres películas pendientes de estreno (Todos los colores, Burundanga y María Martínez Ruíz no puede volver), una obra de teatro (El firmament) y un programa de televisión (I ara què?), en el que debuta como presentadora en solitario, conforman el presente inmediato de Sílvia Abril (Mataró, 54 años).

Abril asegura que ha aprendido a relativizar. CARLOS VILLAREJO

Pregunta. En este punto de su carrera, ¿podría permitirse parar sin miedo a que el teléfono deje de sonar?

R. Ese miedo siempre existe. El síndrome de la impostora sobrevuela siempre. Los actores somos muy vulnerables y trabajamos con algo tan delicado como las emociones. Mentiría si dijera que podría parar sin miedo a que no me vuelvan a llamar.

P. ¿Sigue disfrutando el oficio tanto como en sus inicios?

R. Sí, pero de otra manera. La experiencia es un grado. Ahora llego a un plató sabiendo lo importante que es crear buen ambiente y llegar con el guion aprendido. Antes un mal día en un rodaje me podía costar la salud; ahora relativizo. Y sigo siendo muy curiosa: me he unido a la productora Sidecar Media para poder decidir qué quiero hacer el día que ya no me llamen.

P. Si pudiera elegir, ¿a quién le haría especial ilusión encontrarse en el patio de butacas viendo El firmament?

R. A Emma Thompson, un referente como mujer y actriz. Además, libra una batalla importante contra la presión estética que sufrimos las mujeres. Defiende que nos aceptemos tal y como somos.

P. ¿Qué consejo daría a Luis Tosar y Rigoberta Bandini, que se estrenan como presentadores de los Goya?

R. Que les resbale todo un poco. A los Goya se les ha puesto una presión que no tiene ninguna lógica. Hay que quitarle peso a esa noche y disfrutarla. Mucha calma y mucho goce.

La actriz tiene proyectos distintos estos meses, del cine al teatro. CARLOS VILLAREJO

P. Ha contado que Andreu Buenafuente sigue recuperándose tras su baja médica. ¿Qué ha aprendido de este proceso?

R. Que hay mucha gente sufriendo como Andreu y tenemos que tomarnos muy en serio la salud mental. Vivimos estresados y queriendo asumir demasiado. No debería temblarnos el pulso cuando haya que parar. En esta profesión no estamos operando a corazón abierto. Y toda esa gente que sufre ansiedad en sus trabajos y necesita una baja debería ser escuchada y respetada. El sistema capitalista nos lleva a unas vidas locas que no tienen sentido.

P. ¿Cuál cree que es el secreto para no haber parado de trabajar en una profesión tan inestable como esta?

R. Ojalá lo supiera, porque sería un consejo maravilloso para dar. Esta profesión tiene algo muy intangible, forma parte del misterio. Claro que necesitas talento, pero también ser curranta. Y yo lo soy: me gusta llegar con el trabajo bien hecho y soy perfeccionista.

P. La actriz Carrie Coon decía que hoy los productores solo quieren estrellas en el teatro, y que para volver a Broadway tuvo que hacer antes The White Lotus. ¿Está de acuerdo?

R. Un poco, sí. El productor quiere vender entradas y todo el público que tu nombre pueda arrastrar es bienvenido. Es un hecho que la televisión llega a mucha más gente que el teatro. Luego puede pasar que esa actriz popular no esté a la altura del papel, claro.

P. Como madre de una adolescente, ¿le preocupa que se hable de jóvenes cada vez más conservadores y radicalizados?

R. Sé que es una realidad y me sorprende muchísimo. Me da mucha rabia cuando me dicen que es algo cíclico. Yo no lo compro. Quiero jóvenes más críticos de lo que fuimos nosotros, porque eso es fundamental en la era de las fake news, las redes sociales y la inteligencia artificial. La cultura es clave para combatir tendencias que me asustan profundamente.