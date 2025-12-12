Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por la baja médica del cómico
La pareja se ve obligada a renunciar porque él “deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional”, según un mensaje publicado por su productora, El Terrat. RTVE no ha anunciado quiénes serán sus sustitutos
El presentador y humorista Andreu Buenafuente no podrá presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE junto con su pareja, la cómica y actriz Silvia Abril. Ambos han renunciado debido a la baja médica del presentador, tal y como explicó él en un mensaje difundido en redes sociales a través de la cuenta de su productora, El Terrat, de RTVE y la Cadena SER: “Hay que estar bien para regresar”. Buenafuente relató que deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional, “por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica”. “Cuando sea posible volver a la cotidianidad que sea. Que sepáis que estoy en ello. Esto es un poco lento si queremos hacerlo bien. No creo que debamos acelerar una recuperación”, agregó el cómico y presentador en el vídeo.
Por el momento, RTVE no ha anunciado quiénes serán sus sustitutos, y remite a próximos días para su anuncio.
En el vídeo, de casi cuatro minutos, Buenafuente explica su situación: “Tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable pero común en una sociedad como esta, un poco acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo. Hubo un momento en que ya no pude, me desaliñé y mi cuerpo dijo, tienes que parar, y así lo hice”, explica. El presentador ha aprovechado para agradecer la ayuda que está recibiendo en este proceso y el respeto ante su situación: “Es muy emocionante comprobar cómo esto ya es muy común y todos hemos aprendido a sobrellevarlo, el que lo sufre y el que asiste a quien lo sufre”.
“Esto es un poco lento. Si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que tenga que acelerar la recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz, y por consiguiente, no va a ser posible hacer las campanadas con Silvia Abril en este contexto de recuperación. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo de un día. Hay que volver bien, hay que estar en la senda, en el camino, el avance y la serenidad para hacer lo que me gusta”, ha comunicado.
Desde que anunció su parón laboral por motivos de salud, Buenafuente ha dejado de presentar Futuro imperfecto, el programa que cada jueves conducía en La 1 con buenos resultados de audiencia. Ahora, la cadena pública emite en su lugar Dra. Fabiola Jones. En un primer momento, RTVE había afirmado que el humorista regresaría para conducir las doce uvas desde la Puerta del Sol, uno de los momentos televisivos más vistos cada año. Finalmente, no será así, por eso el humorista agradece su comprensión a la cadena pública. “Desde aquí, muchísimas gracias a Televisión Española por el apoyo desde el primer minuto. No es fácil parar una maquinaria de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado, así quiero decirlo, y eso es muy importante. También la Cadena SER con el programa Nadie sabe nada”. Las últimas emisiones del espacio que comparte con Berto Romero los sábados en la radio son recopilaciones de entregas anteriores.
“Que una compañía para la que trabajas y le das todo no te haga sentir culpable ni arrugue la nariz sino que diga ‘¿qué necesitas?’, eso es importantísimo para mí y para cualquiera que atraviese una situación así”, ha querido agradecer públicamente el humorista.
Futuro laboral
En el vídeo ha agradecido las muestras de apoyo y respeto que ha recibido en estos días desde que anunció su parón laboral. “Sentirte tan querido es muy emocionante y muy bonito. Y a mí me provoca un respeto, multiplica mi respeto por la profesión. Yo creo que tengo que estar bien para hacer lo que tanto me apasiona y que a vosotros os guste y estéis a mi lado todavía me obliga a estar mejor”. Por el momento, no ha querido ponerse metas ni ha aclarado su futuro laboral: “La falta de un horizonte exigente es lo que ahora necesita una persona que ha tenido que parar por un estrés. Que sepáis que estoy en ello, trabajando, que me encanta lo que hago y que desde aquí quiero comunicar eso, no podemos hacer las campanadas, pero habrá muchas más cosas en el futuro cuando uno esté sereno, tranquilo y en disposición”, concluye su mensaje.
Buenafuente y Abril ya habían presentado juntos los premios Goya en dos ocasiones (2019 y 2020), y él está al frente del programa Futuro imperfecto, uno de los éxitos de la temporada en La 1, donde ella colabora habitualmente. Abril, además, ha participado en la película española más taquillera de este 2025: Padre no hay más que uno 5, protagonizado por Santiago Segura, que estará en las campanadas de Antena 3.
En 2024, con el equipo de La revuelta (programa también producido por El Terrat, empresa fundada por Buenafuente), La 1 lideró desde la Puerta del Sol con un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores de media, frente al 28,1% y 4,3 millones de Antena 3. Este año, las campanadas de Cristina Pedroche y Alberto Chicote también se verán en La Sexta, además de Antena 3, y tendrán a Santiago Segura como invitado especial. En Telecinco, los encargados de dar las uvas serán Sandra Barneda y Xuso Jones.
Para Buenafuente, esta no era la primera vez al frente de unas campanadas. Ya lo hizo en La Sexta en 2008 junto a Berto Romero. El cómico también codirige y copresenta Nadie sabe nada en la SER. Por su parte, Abril, además de colaboradora de Futuro imperfecto, presenta La recepta perduda en La 2 en Cataluña. Inició su carrera sobre los escenarios en la compañía Comediants y dio el salto a la televisión nacional con Homo Zapping. Ha participado en programas como MasterChef Celebrity, Lol, si te ríes pierdes o Tu cara me suena. Ha protagonizado series como Mamen Mayo, Señor, dame paciencia o Atasco, además de actuar a las órdenes de directores como Javier Ruiz Caldera, Cesc Gay, Isabel Coixet o Nacho G. Velilla.
