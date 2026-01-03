El silbato de Katia Itzel García la encamina hacia el Mundial 2026

Con un silbato regalado y un uniforme para hombre tan grande que nadaba en él, Katia Itzel García comenzó a pitar en canchas pequeñas y torneos locales de Ciudad de México. Relata que, el día que sacó su primera tarjeta amarilla en una jugada, entendió que ese era el camino que quería seguir. Desde entonces, su silbato la ha llevado del arbitraje amateur a los Juegos Olímpicos, pasando por la Liga MX, y todo apunta a que su próximo destino será el Mundial de 2026. Junto a César Ramos, se perfila como una de las candidatas más firmes para representar al país en el torneo que México organiza con Canadá y Estados Unidos. De ser así, sería la primera vez que García arbitre en la Copa del Mundo y la primera mexicana en la historia en hacerlo como árbitra central. “Mi mayor sueño y la meta en la que estoy trabajando es estar dentro de la cancha en México rodeada de mi gente”, dijo en una entrevista con Gaceta UNAM.

Convertirse en árbitra profesional exige una preparación física intensa, que no es ajena para García, pues su relación con el césped viene de mucho antes del silbato. Mientras estudiaba Ciencias Políticas en la UNAM, entrenaba fútbol, fútbol 7 e incluso practicó tiro con arco. Ha hablado abiertamente de que su sueño se frustró porque en México no existía entonces una liga exclusiva para mujeres. “No había futuro para mí como futbolista”, ha compartido en diversas entrevistas. Entonces Katia transformó su amor por el balón en una cruzada por la justicia dentro de la cancha. A sus 33 años, su trayectoria está marcada por una serie de primeras veces. Fue la primera árbitra mexicana en dirigir un partido olímpico cuando pitó el encuentro de cuartos de final del torneo femenil entre España y Colombia. En 2025 hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido varonil en la Copa Oro. “A Katia le gusta el sentido de la justicia en general en su vida”, se describe a sí misma en un video de sus redes.

Su carrera profesional comenzó en 2017, cuando debutó como árbitra asistente. Un año después ya era árbitra central en la Liga MX Femenil, donde dirigió 17 partidos en su primera temporada regular y dos más en la liguilla. Uno de los momentos más significativos llegó en la final del Apertura 2022, cuando Tigres levantó el trofeo. “Arbitré el partido de mi vida”, dijo entonces. También fue la encargada de pitar la final del Clausura 2022 Sub-20, sumando hasta ahora seis finales entre categorías varoniles y femeniles.

En marzo del año pasado debutó en la Liga MX varonil en el partido Pachuca contra Querétaro, lo que la convirtió en la segunda mujer en dirigir un encuentro de Primera División en México, en el que recurrió al VAR para señalar un penal,—el primero decidido por una mujer—, y amonestó al entrenador Guillermo Almada. El único antecedente de una mujer como árbitra central en un partido varonil de la liga mexicana es el de Virginia Tovar, cuando dirigió un Irapuato contra América en 2004 y Cuauhtémoc Blanco lanzó una frase que Tovar no pudo olvidar: “vete a lavar los platos”. Tuvieron que pasar 20 años para que una mujer volviera a ocupar ese lugar.

Katia Itzel García en el mundial U-20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en Santiago (Chile), el 8 de octubre. Eurasia Sport Images (Getty Images)

Le ocurrió a Tovar, le ocurrió a su colega Karen Díaz y le ocurre a gran parte de las deportistas mexicanas. García ha denunciado en varias ocasiones el acoso digital del que ha sido víctima, mientras comparte las cifras del horror: 10 millones de mexicanas, (cerca del 40%), han vivido ataques de este tipo en redes sociales. Las amenazas contra Katia alcanzaron su punto más grave este año, tras un partido entre Monterrey y Cincinnati en la Leagues Cup, con mensajes que ella ha publicado en sus redes para visibilizar esa violencia: “vieja tenías que ser”, “te vamos a disolver en ácido”, “te vas a morir”, “vamos a matar a toda tu familia, era fuera de lugar”, entre otros.

La ola de violencia escaló tanto que llegó llegó hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien envió un mensaje de respaldo a la árbitra. “Me consternan y entristecen las amenazas contra la árbitra Katia Itzel… Sin árbitros no hay fútbol. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas”, escribió. A ella se han sumado otras futbolistas y árbitras mexicanas que también han denunciado el hostigamiento constante que enfrentan en línea.

Estos episodios llevaron a García a convertirse en aliada de ONU Mujeres, desde donde impulsa la campaña Es real, es violencia digital. Desde su experiencia insiste en que en el deporte hay espacio para la crítica y el análisis, pero eso no convierte en aceptables las agresiones ni los discursos de odio. “No se queda en un simple comentario… estos discursos de violencia se interiorizan, tocan fibras muy sensibles y pueden tener efectos fuertes como el aislamiento, el miedo o la ansiedad, e incluso llegar a algo más extremo como la muerte”, explica en uno de los videos de la campaña difundidos en Instagram.

Ahora, Katia Itzel García tiene la mirada puesta en el Mundial de 2026, donde podría cumplir el sueño de silbar en un estadio mexicano. De acuerdo con el medio deportivo ESPN, su nombre ya aparece en la lista final de oficiales, a la espera de que la Concacaf haga el anuncio oficial. El silbato que un día fue prestado podría sonar en el escenario más grande del fútbol mundial.