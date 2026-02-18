Casi dos minutos en evacuar: 8,2 millones de personas participan en el primer simulacro del año en caso de sismo en Ciudad de México

La capital y el Estado de México activan altavoces, celulares y helicópteros bajo la hipótesis de un sismo de 7,2 grados en Oaxaca

Este martes a las 11.00 de la mañana, el sonido inconfundible de la alerta sísmica volvió a atravesar Ciudad de México. Con más de 33.000 oficinas, edificios, escuelas y viviendas desalojadas, brigadas de protección civil y cinco helicópteros cóndores sobrevolando el cielo, se ha llevado a cabo el primer Simulacro Metropolitano. Coordinado entre la capital y el Estado de México, el ejercicio ha sido, en palabras de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “un rotundo éxito”. Han participado 8,2 millones de personas en un tiempo promedio de evacuación de un minuto con 50 segundos.

Desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se activaron 13.786 altavoces distribuidos en la capital, con una efectividad promedio del 98%, según ha informado su coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés. El sonido también se emitió en los 125 municipios mexiquenses participantes, así como en equipos de difusión secundaria instalados en edificios públicos, escuelas, hospitales y centros de trabajo. El objetivo ha sido comprobar el funcionamiento técnico de la red y observar la reacción ciudadana.

Elementos de la SSC en las instalaciones del C5, esta mañana. Ginnette Riquelme Quezada Clara Brugada y Salvador Guerrero Chipres acuden a las instalaciones del C5. Ginnette Riquelme Quezada Una aeronave tipo cóndor de la SSC aterriza en Avenida Juárez como parte de los ejercicios. Nayeli Cruz Elementos de Protección Civil realizan un ejercicio de rescate durante el simulacro. Nayeli Cruz Alerta sísmica en celulares, en Ciudad de México, esta mañana. Emiliano Molina

La hipótesis planteada ha sido la de un sismo de magnitud 7,2 con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Bajo ese escenario, se evaluó la capacidad de respuesta de la población, la coordinación interinstitucional y la operatividad de los servicios de emergencia. “Este ejercicio es fundamental: nos permite evaluar protocolos, fortalecer la coordinación entre instituciones y prepararnos para cuidar la vida de todas y todos”, ha señalado Brugada. También se han hecho simulaciones de escenarios de rescate en edificios colapsados.

La mandataria ha iniciado la jornada en las oficinas de Gobierno en el Zócalo, desde donde compartió un video, y posteriormente se trasladó al centro de control. “Se activa la alerta sísmica, los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación. Cóndores sobrevuelan la ciudad”, escribió en redes sociales mientras se desarrollaba el ejercicio: “Recuerden que es un ejercicio preventivo para fortalecer nuestra capacidad de reacción. Mantengan la calma, sigan las indicaciones y participen”. En rueda de prensa, Brugada ha dado a conocer que la FIFA también ha participado como invitado en el simulacro, de cara al Mundial 2026, que iniciará en unos cuatro meses, contará con cinco juegos en Ciudad de México y atraerá a unos cinco millones de turistas.

Clara Brugada y Myriam Urzúa en Ciudad de México, este miércoles. Ginnette Riquelme Quezada

La dimensión técnica del simulacro ha incluido, además, la alerta en los teléfonos celulares. El sonido, que se ha reproducido en los últimos sismos de la capital, ha sido criticado por el mensaje, el tono y el volumen. Como ya lo había adelantado la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez en las pantallas apareció la leyenda: “Alerta presidencial - Esto es un SIMULACRO - Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026”. El sistema de alertas móviles, implementado por el Gobierno federal, ha estado bajo escrutinio en los primeros meses del año. Tres sismos registrados en 2026 pusieron a prueba el mecanismo de envío masivo y detonaron críticas por el estruendo del sonido y por la frase “Alerta Presidencial” que acompañaba la notificación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció que esa leyenda será eliminada.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el término debía retirarse. “No le han quitado lo de ‘alerta presidencial’. Es alerta, pero no tiene nada que ver con la presidenta. Es una alerta de Protección Civil”, dijo. La decisión llegó después del sismo de la madrugada del 16 de enero, cuando circularon memes de usuarios que le reclamaban directamente a la mandataria por el sobresalto. Ella misma reconoció que el sonido es “bastante impactante”. El ajuste en el volumen, adelantó, no iba a estar listo para el simulacro de este miércoles debido a los tiempos de programación.