El Atlético ni jugó ni supo ganar al Brujas

Tendrá que resolver la eliminatoria el Atlético en el Metropolitano después de desperdiciar un 0-2 y un 2-3, ventajas que logró con muy poco juego. Nunca se rindió el Brujas, que fue mejor por fútbol y propuesta. Por momentos llegó a zarandear a los rojiblancos, salvados por Oblak en varias ocasiones. El empate a tres podría remitir a un partido de ida y vuelta, pero no fue así. El choque estuvo casi siempre inclinado hacia el campo del Atlético.

BRU Brujas 3 Simon Mignolet, Kyriani Sabbe (Hugo Siquet, min. 80), Joel Ordóñez, Joaquin Seys (Bjorn Meijer, min. 85), Brandon Mechele, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Aleksandar Stankovic (Félix Lemaréchal, min. 85), Christos Tzolis, Mamadou Diakhon (Shandre Campbell, min. 81) y Nicolò Tresoldi (Romeo Vermant, min. 75) ATM Atlético 3 Jan Oblak, Nahuel Molina (Robin Le Normand, min. 89), Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Koke (Johnny Cardoso, min. 90), Marcos Llorente, Antoine Griezmann (Alexander Sørloth, min. 65), Giuliano Simeone, Ademola Lookman (Álex Baena, min. 61) y Julián Alvarez Goles 0-1 min. 7: Julián Álvarez. 0-2 min. 48: Lookman. 1-2 min. 50: Raphael Onyedika Nwadike. 2-2 min. 59: Nicolò Tresoldi. 2-3 min. 78: Joel Ordóñez. 3-3 min. 88: Christos Tzolis Arbitro Glenn Nyberg

Tarjetas amarillas Leko (min. 21), Pubill (min. 47), Raphael Onyedika Nwadike (min. 75), Álex Baena (min. 94)

Simeone tiró del mismo once que repasó al Barcelona en la Copa, salvo la presencia de Oblak por Musso. Vista la irregularidad que le ha hecho perder la Liga entre enero y febrero, apostó por lo que considera su equipo más fiable. Sin Barrios, lesionado, Llorente se ha impuesto como escudero de Koke y Griezmann a Baena, que volvió a ver otra cita grande de inicio en el banquillo.

No fue mala la puesta en escena del Atlético, con la aguanieve arreciando y la calurosa hinchada del Brujas caldeando el ambiente y a sus futbolistas. Griezmann y Julián Alvarez mediapunteaban y la pelota parecía correrle al Atlético. El fulgor de las plateas se silenció en una combinación que dejó a Griezmann frente a Mignolet la primera vez que los de Simeone pisaron área. El cruce de Ordóñez evitó que el francés pudiera ejecutar al meta belga. Del saque de esquina brotó el penalti. Griezmann había prolongado la pelota en el primer palo y el rebote hizo que la pelota cayera como llovida del cielo e impactó en el brazo a la virulé de Seys, que impidió que Hancko la cabeceara. El colegiado fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Julián Alvarez fue contundente. Un zambombazo a media altura y ajustado. A Mignolet no le dio tiempo ni a pestañear.

Lejos de aplacar al Brujas y a las tribunas, el conjunto de Ivan Leko se envalentonó. Encajonó al Atlético durante más veinte minutos. Onyedika se limitó a rematar centrado desde la frontal del área sin nadie que le tosiera después de que Diakhon le hiciera el primer roto a Molina. La imprecisión se adueñó del Atlético. Una mala cesión de Giuliano la aprovechó Tresoldi para dibujar una pelota curva que se fue por un par de palmos. El argentino hizo algunas maniobras de categoría, pero para categoría la de Vanaken, un libro abierto. A su lado, el criterio de Stankovic, hijo de Dejan, el serbio que triunfó en el calcio italiano. El chico tiene buenas maneras y supo buscar la espalda de Koke para mezclar con Tresoldi. Este cazó una buena volea a la media vuelta que obligó a Oblak a su primer vuelo salvador. Rugía el Jan Breydel y se entusiasmaba cada vez que la tocaba el menudo y habilidoso Diakhon. En la identidad histórica del Brujas está la estirpe de los extremos y el francés la defendió frente a un Molina que no le tomó la medida. A Leko le faltaba su mejor extremo, el portugués Carlos Forbs. Visto lo que Tzolis también le hacía sufrir a Ruggeri, con el luso podría haber sido una escabechina. En descargo del italiano hay que decir que Lookman no le ayudaba y Llorente ya no sabía qué tapar.

Fueron veinte minutos que se le hicieron eternos al Atlético. Lo mejor de los rojiblancos en ese tramo fue un sombrero de Griezmann en su propia área a lo Luiz Pereira. Hasta que Giuliano se asomó a la frontal del área para descerrajar un disparo alto los de Simeone no salieron de su campo. Onyedika replicó con un chut desde la media luna para que Oblak volviera a plasmar una estirada tan estética como efectiva.

Perdió un poco de fuelle el Brujas, desgastado de tanta presión y de acorralar al Atlético en su campo. Empezó a tener imprecisiones y una de ellas puso a Giuliano al frente de un contragolpe en clara superioridad. Se embolicó el extremo argentino en una conducción excesiva cuando la ocasión pedía darla a la primera. Le conviene a Giuliano más tocar y correr para romper al espacio que conducir tanto.

Creció el Atlético en los últimos minutos del primer acto. Logró varias circulaciones largas que aplacaron más al Brujas y en la última jugada y forzó un saque de esquina. Lo enguantó Julián Alvarez, lo prolongó Griezmann y lo embocó Lookman en el segundo palo. Demasiado premio para los futbolistas de Simeone. De dos saques de esquina sacaron un potosí que parecía sentenciar la eliminatoria. No había necesitado jugar al fútbol el Atlético, aunque sí encomendarse a Oblak, a la sobriedad de Pubill y Hancko y los pulmones de Llorente.

Pero encontró el Brujas el gol en la reanudación. Onyedika remachó un rechace de Oblak, que había hecho un paradón a un cabezazo a quemarropa de Tresoldi. El tanto puso el partido feo para los rojiblancos. Las plateas volvieron a inflamarse con cada regate de Diakhon. En uno de ellos volvió a ganar la línea de fondo y su centro atrás lo empujó Tresoldi.

Incendiado y endiablado el Brujas, Simeone tuvo que operar y dar entrada a Baena y a Sorloth por Griezmam y Lookman. El noruego estampó un cabezazo en la cruceta antes de que Ordóñez batiera a Mignolet al tratar de cortar un pase envenenado de Llorente. No perdió la fe el equipo de Leko, que logró un merecido empate con el tanto de Tzolis.