Brujas - Atlético de Madrid en directo | Julián Alvarez adelanta al Atlético de penalti
El argentino aprovecha una mano dentro del área en el minuto ocho para adelantar a su equipo en el marcador
El Atlético de Madrid visita Brujas con el objetivo de sacar un buen resultado en la ida de los playoff de la Champions League, y dejar así encarrilada su clasificación para los octavos de final de la máxima competición europea. Lo está logrando, gracias a un gol de Julián Alvarez de penalti por mano en los primeros minutos. El conjunto de Simeone vive en una espiral de irregularidad: le ganó al Betis 0-5 en Copa para luego perder ante los andaluces 0-1 una semana después. Luego, venció por 4-0 al Barcelona, para perder 3-0 unos días más tarde contra el Rayo, entonces en puestos de descenso. Su rival, el Brujas, tampoco está realizando una gran temporada: va tercero en liga y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, aunque en la Champions estuvieron a punto de vencer al Barça en un partidazo.
Retoma el control el Atlético
Supo sufrir el equipo de Simeone, que vuelve a controlar el partido. Presiona el Brujas, pero no con la agresividad de hace unos minutos.
Disparo de Giuliano que se marcha desviado
Se sacude la presión el Atlético por momentos. Disparó Giuliano ahora, pero su remate se marchó desviado.
Amarila para Leko
Tarjeta para el entrenador del Brujas por protestar desde el banquillo.
Así ha sido la acción del penalti
Crece el Brujas con el paso de los minutos
Está encajonado en su área el Atlético. Presión asfixiante del Brujas que recupera muy rápido tras pérdida. Ahora disparó Tresoldi y repelió Oblak.
Está muy impreciso el Atlético tras el gol
Está perdiendo muchos balones el Atlético tras el gol. El Brujas ha dado un paso al frente y presiona tras encajar el tanto de penalti de Julián.
Disparo de Onyedika que detiene Oblak
Despiste de la defensa del Atlético tras la aparición de Onyedika desde segunda línea. Disparó el nigeriano, pero Oblak sí que estuvo atento para embolsar la pelota. Primer acercamiento del Brujas.
¡Marca Julián Alvarez el penalti!
Se adelanta el Atlético por medio de Julián Alvarez, que transforma el penalti con un disparo al lado derecho.
0-1.
¡Penalti para el Atlético!
Oportunidad para los de Simeone de adelantarse en el marcador. Va Julián.
Se revisa en el VAR una posible mano de Seys en el área
Se detiene el partido por una revisión del VAR. Saltó Seys para despejar de cabeza y el balón le golpeó en el brazo, que lo tenía despegado del cuerpo. Va a ver la jugada el colegiado a la pantalla.
Primeros compases con el Brujas agazapado
Maneja el Atlético la pelota ante un Brujas que no cruza la línea del centro del campo.
¡Comienza el partido en el Jan Breydel Stadion!
Pone el balón a rodar el Brujas.
El catalán y el eslovaco deberán contener al Brujas tras relegar a Giménez y Le Normand, la dupla que se perfilaba como titular en el inicio del curso.
Así llegan ambos conjuntos
- G
- G
- G
- G
- G
- P
- G
- P
¡Sale también el once del Brujas!
XI: Mignolet, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Vanaken, Tzolis, Diakhon y Tresoldi.
¡Sale el once de Simeone!
Simeone saca prácticamente el mismo once que le metió cuatro goles al Barcelona en la primera mitad en la Copa del Rey. Solo introduce a Oblak por Musso.
XI: Oblak, Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
¡Buenas noches y bienvenidos al directo del Brujas - Atlético!
Los de Simeone no pudieron meterse entre los ocho primeros clasificados de la liguilla y tendrán que pasar la eliminatoria ante el Brujas para acceder a octavos. La última vez que se vieron las caras fue en la antigua Fase de Grupos de 2022 con un empate a cero en el Metropolitano.
