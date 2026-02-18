Pubill-Hancko, la inesperada pareja de centrales del Atlético: rápidos y con buena salida de balón

Cuando comenzó este curso nadie podía presagiar que Marc Pubill y David Hancko se presentaran en el tramo decisivo de la temporada como la pareja de centrales en la que Diego Pablo Simeone más confía. Este miércoles, en el recogido (29.000 asientos), pero caliente Jan Breydel Stadion de Brujas (21.00, Movistar LC) tendrán que sostener al Atlético contra un equipo que en casa suele apretar al calor de su fervorosa hinchada flamenca. Lo saben bien algunos futbolistas rojiblancos, que en 2018 solo pudieron arrancar un empate (0-0) y en 2022 salieron escaldados (2-0) por un equipo que aún mantiene la pierna dura y las transiciones vertiginosas de la mano de su técnico, el croata y exjugador del Málaga Ivan Leko.

De los dos componentes de la sorprendente pareja, de Hancko, si acaso, sí se podía esperar que se hubiera hecho un hueco junto a Giménez o Le Normand, o que formara con ambos una línea de tres centrales. El Atlético perseguía su fichaje desde hace tiempo, convencido Simeone de sus actuaciones en el Feyenoord, de su pujanza defensiva y su buen pie izquierdo. A Pubill en el eje de la defensa solo se lo imaginó Simeone porque hasta la selección sub 21 y hasta firmar por el Atlético este verano le habían llevado sus dotes como lateral derecho. Entre su altura (1,92 metros), su velocidad, Llorente y Molina ya como carrileros diestros y la intuición de Simeone de que podía necesitarlo como central en el caso de lesiones, sanciones y estados de forma, desde los primeros entrenamientos de pretemporada, Pubill fue reconvertido a una posición que desconocía, pero en la que ha ganado el 67,4% de los duelos en los que ha participado esta temporada, solo superado por Francés, del Girona (73,5%). Y por arriba no hay un defensa mejor en España, según Opta: ha ganado el 78,3%, el porcentaje más alto de cualquier defensa de LaLiga en esta campaña (mínimo 15 encuentros).

Rápidos y con salida

La elección de Pubill y Hancko ha supuesto que Giménez y Le Normand, que partían como la dupla titular, ahora mismo sean carne de banquillo. Ambos, con el Mundial por delante con España y Uruguay respectivamente, se han visto relegados por el nivel ofrecido por sus dos competidores. “Se encontraron bien [Pubill y Hancko] por sus características. Tienen que mejorar en algunas cosas como todos los futbolistas. Los dos son rápidos, tienen buena salida de pelota y nos aportan cosas que al equipo le hacen bien”, definió Simeone a la pareja.

Con todo, el preparador argentino tuvo la delicadeza de no matar a Giménez y a Lenglet por los tres goles encajados el domingo ante el Rayo Vallecano en Butarque. “Giménez estuvo bien, Lenglet no tuvo buena tarde... necesitamos a todos. El equipo es de todos, no de 10”, aseguró el Cholo, que ayer cumplió 20 años desde que se retiró como jugador para pasar al día siguiente a dirigir en el Racing de Avellaneda a los que 24 horas antes eran sus compañeros. Ese día, Simeone dio el paso que ahora le obliga a gestionar suplencias complicadas como la de Giménez y Le Normand, que han visto cómo un lateral como Pubill, reconvertido, les ha levantado el puesto y que lo defiende al límite. Hace una semana, en el duelo liguero perdido en el Metropolitano ante el Betis se cayó del once con las alineaciones ya anunciadas. Estaba afectado por un virus y solo las arcadas que le brotaron en el calentamiento le hicieron desistir.

Pubill, que es hiperactivo, ha enganchado a Simeone por cualidades y porque “tiene hambre”, aunque tenga que frenarle sus impulsos. Al chico, que como lateral se desbocaba en ataque, el cuerpo le pide romper líneas con conducciones o pases arriesgados. Hancko es más tranquilo, pero se ha hecho uno de esos líderes silenciosos en el vestuario.