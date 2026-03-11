La investidura presidencial de José Antonio Kast, en imágenes

20 fotosJose Antonio KastLa investidura presidencial de José Antonio Kast, en imágenesLa ceremonia del traspaso del poder se realiza en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, y marca el fin de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric El PaísSantiago de Chile - 11 mar. 2026 - 16:55CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl presidente José Antonio Kast ha iniciado su viaje desde el Congreso Nacional en Valparaíso hasta el palacio presidencial de Cerro Castillo.Cristobal VenegasJosé Antonio Kast se retira del salón de honor del Congreso Nacional.Cristian Soto Quiroz Juramento de los ministros del presidente José Antonio Kast. Cristian Soto QuirozEl expresidente Gabriel Boric se retira del salón de honor del Congreso Nacional tras entregar el poder a José Antonio Kast.Cristian Soto QuirozJosé Antonio Kast y Gabriel Boric durante la ceremonia del cambio de mando de la presidencia de Chile en el Congreso.Cristian SotoGabriel Boric saluda a José Antonio Kast tras entregar el poder en el salón de honor del Congreso Nacional.Cristian SotoEl expresidente Gabriel Boric sale del Congreso Nacional tras entregar el poder a José Antonio Kast. Pablo Sanhueza (REUTERS)José Antonio Kast saluda a Javier Milei. Cristian Soto QuirozJavier Milei asiste a la ceremonia de cambio de mando presidencial en el Congreso Nacional.Cristian Soto QuirozMaría Corina Machado ingresa al pleno del Congreso Nacional, este miércoles.Cristian Soto QuirozEl Rey Felipe VI dentro del Congreso de Valparaíso durante la toma de protesta de José Antonio Kast.Cristian Soto QuirozLa opositora venezolana María Corina Machado durante su llegada a la toma de posesión de Kast.Cristóbal Venegas El Rey Felipe de España previo a la ceremonia de cambio de mando del presidente de Chile.Cristóbal Venegas Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, y María Elena Urquidi durante su llegada a la ceremonia.Cristóbal Venegas Kast, María Paz Adriazola, Karina Milei y Javier Milei, previo a la ceremonia.Cristóbal Venegas Gabriel Boric a su llegada al Congreso de Valparaíso. Cristóbal Venegas Protesta durante el día de la ceremonia de toma de posesión del presidente.Juan Gonzalez (REUTERS)El expresidente Gabriel Boric saluda desde el Fort Galaxy en Valparaíso. Cristóbal Venegas Kast y María Pía Adriasola en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Valparaíso, este miércoles.SOFIA YANJARIKast junto a su Gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.SOFIA YANJARI