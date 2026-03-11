Cambio de mando presidencial en Chile 2026, en vivo | Gabriel Boric entrega el poder a José Antonio Kast
El presidente de izquierdas entrega el poder al nuevo mandatario de derechas, que pretende implementar un ‘Gobierno de emergencia’
Este miércoles 11 de marzo se concreta el cambio de mando presidencial que marca el fin de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric y el inicio del Gobierno de derechas de José Antonio Kast. El nuevo mandatario, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, llega a La Moneda con la idea de implementar un Gobierno de emergencia, un concepto que ha instalado desde la campaña presidencial que le permitió ganar la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2025 ante la comunista Jeannette Jara. Kast ha planteado que durante su gestión buscará recuperar el orden y abordar algunos aspectos que, según él, están bajo una crisis profunda como la seguridad, la migración y la economía.
La ceremonia del traspaso del poder se realiza en la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. En aquel lugar también se realiza el juramento de los nuevos diputados y senadores electos en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. En esa misma sesión los legisladores definen a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha emprendido un viaje este martes desde Washington, donde recientemente sostuvo su segunda reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, hasta Santiago para asistir a la ceremonia de traspaso de mando en Chile este miércoles, donde el actual mandatario Gabriel Boric entregará la banda presidencial al republicano José Antonio Kast en la sede del Congreso, en Valparaíso.
Lea la pieza completa aquí.
Los ministros de Boric llegan a La Moneda a pocas horas del cambio de mando
Los integrantes del Gabinete del presidente Gabriel Boric han llegado durante la mañana de este miércoles al palacio de La Moneda, en las últimas horas de vigencia de la actual Administración antes del cambio de mando que instalará en el poder al mandatario de derechas José Antonio Kast. El actual mandatario llegará a las 8.00 horas (hora chilena) y 30 minutos después se tomará la última fotografía con sus colaboradores.
Este miércoles asume la presidencia de Chile el republicano José Antonio Kast, que ganó en las urnas bajo el compromiso de encabezar un Gobierno de emergencia que responda a las mayores preocupaciones ciudadanas: seguridad, economía y control migratorio. Para controlar las altas expectativas que ha generado su relato, la futura Administración ha elaborado un plan de acción para los primeros 90 días de mandato que incluyen medidas administrativas, cambios reglamentarios y el envío de proyectos de ley de “sentido común”, que generen un consenso suficiente como para que el fragmentado Congreso los despache en el corto plazo. Desde la nueva oposición esperan lidiar con un “ladrillo administrativo” en diferentes áreas, que termine por colapsar el debate público y les dificulte su articulación para responder a cada frente.
Lea la pieza completa aquí.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cambiado de planes a última hora y este miércoles no estará presente en la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, según ha confirmado este martes una fuente de la Presidencia brasileña. Aunque la anulación del viaje a Santiago ha sido oficialmente atribuida a “motivos de agenda”, se produce solo unas horas después de que trascendiera que el senador Flávio Bolsonaro, el rival más probable de Lula en las presidenciales, está invitado al acto y tiene intención de acudir para acompañar al chileno en tan solemne ocasión.
Lea la pieza completa aquí.
Asumen los nuevos diputados y senadores
Antes del cambio de mando entre Boric y Kast, el Congreso será el escenario de otra ceremonia oficial. Se trata del juramento de los diputados y senadores electos en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025, que se realizaron en paralelo con la primera vuelta de las presidenciales. Son 155 diputados y 23 senadores los que asumen formalmente sus cargos, en actos que se realizarán de manera simultánea en cada cámara a partir de las 9.00 horas (hora chilena).
Tras el juramento, los legisladores deben elegir a la mesa directiva de cada cámara. Esta es la primera medición de fuerzas entre los partidos que respaldan a la nueva Administración de derechas y la oposición de izquierdas. Los sectores que logran el control de las mesas pueden incidir en la prioridad o velocidad en el avance de los proyectos de ley, aunque gran parte del impulso legislativo depende de la voluntad del Ejecutivo.
Bienvenidos a la cobertura del cambio de mando de Chile 2026
Queridos lectores: el equipo de EL PAÍS ha preparado un despliegue completo para entregar todos los detalles del cambio de mando, la ceremonia de traspaso del poder entre el actual mandatario de izquierdas Gabriel Boric, del Frente Amplio, que dejará el Ejecutivo en manos del presidente electo de derechas José Antonio Kast, del Partido Republicano.
El acto, una tradición democrática del país sudamericano, se realiza en la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, a partir de las 12.00 horas (hora chilena).
¡Bienvenidos a la cobertura!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.