Cambio de mando presidencial en Chile 2026, en vivo | Gabriel Boric entrega el poder a José Antonio Kast

Este miércoles 11 de marzo se concreta el cambio de mando presidencial que marca el fin de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric y el inicio del Gobierno de derechas de José Antonio Kast. El nuevo mandatario, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, llega a La Moneda con la idea de implementar un Gobierno de emergencia, un concepto que ha instalado desde la campaña presidencial que le permitió ganar la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2025 ante la comunista Jeannette Jara. Kast ha planteado que durante su gestión buscará recuperar el orden y abordar algunos aspectos que, según él, están bajo una crisis profunda como la seguridad, la migración y la economía.

La ceremonia del traspaso del poder se realiza en la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. En aquel lugar también se realiza el juramento de los nuevos diputados y senadores electos en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. En esa misma sesión los legisladores definen a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.