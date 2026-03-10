Quiénes son los líderes internacionales invitados al cambio de mando 2026 en Chile

Este miércoles 11 de marzo se concreta la ceremonia de cambio de mando en Chile, en donde José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, asume la presidencia en el inicio de una Administración de derechas. El exdiputado recibe el poder de las manos del mandatario en ejercicio Gabriel Boric, del izquierdista Frente Amplio, en un nuevo giro de la política chilena que desde 2010 apuesta a la alternancia constante entre la izquierda y la derecha. El acto se realiza en la sede del Congreso Nacional, en Valparaíso, y cuenta con una cifra récord de 1.150 invitados. Entre los asistentes confirmados hay presidentes, primeros ministros, reyes, autoridades y representantes políticos del extranjero.

Una de las protagonistas de la ceremonia es la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha sido invitada por Kast. A ella se suman los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, además de otros ministros. El gran ausente es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien finalmente no viaja a Santiago para participar del acto. Otros gobernantes cercanos al presidente electo que no vienen al país sudamericano son el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.

Los jefes de Gobierno y de Estado confirmados

Los líderes mundiales que asisten al traspaso de mando entre Boric y Kast son le rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Vahagn Khachaturyan, de Armenia; Rodrigo Paz, de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasri Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; Luis Abinader, de República Dominicana; Tamas Sulyok, de Hungría; Yamandú Orsi, de Uruguay; y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

Las autoridades extranjeras invitadas

Algunos países cuyos mandatarios o primeros ministros han decidido no asistir han definido el envío de ministros, diplomáticos o de otras autoridades para que los representen. En este grupo también aparecen los directivos de algunas organizaciones multilaterales. La nómina es encabezada por Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua; Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú; Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania; Ni Hong, ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China; Thani Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos; Anna Maria Bernini, ministra de la Universidad y la Investigación de Italia; Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos; Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe de México; Christopher Philip James Elmore, subsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido; Éléonore Caroit, ministra encargada de la Francofonía, Cooperación Internacional y de los Franceses en el extranjero, de Francia; Emídio Sousa, secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, de Portugal; Kirti Vardhan Singh, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India; Wojciech Zajączkowski, viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia; Lasha Darsalia, viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia; Raymonde Gagné, presidenta del Senado de Canadá; Rachid Talbi Alami, presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos; y Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

La visita de María Corina Machado

La ganadora del premio Nobel de la Paz ha aceptado una invitación del presidente electo para presenciar la ceremonia del cambio de mando en Valparaíso. Machado aprovechará su visita al país sudamericano para realizar otras actividades como el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, en la que participará por una invitación extendida por la familia del fallecido exmandatario chileno. El jueves 12 de marzo, un día después de que Kast asuma la presidencia, la representante antichavista participará de un encuentro masivo con los migrantes venezolanos en Chile, el que se desarrollará en el parque Almagro, en pleno centro de Santiago.