Boric, en su última cadena nacional: “La dignidad del expresidente Allende no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido”

A horas de dejar el cargo, el mandatario chileno repasa los logros de su Gobierno y hace un mea culpa por el proceso frustrado de la compra de la casa del socialista

El mandatario chileno Gabriel Boric ha realizado la noche de este martes su última cadena nacional antes del cambio de mando, en el que le entregará la banda presidencial al republicano José Antonio Kast. Desde La Moneda, el líder izquierdista ha hecho un repaso por los logros de su Gobierno en múltiples áreas, como seguridad, pensiones y salud. “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”, ha dicho, al igual que en su despedida el fin de semana afuera del palacio de Gobierno, y ha afirmado que Chile es un mejor país que hace cuatro años. También ha hecho un mea culpa por el manejo del caso de Manuel Monsalve, quien, siendo el subsecretario del Interior, fue acusado de violación por una subordinada. Y por el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

“En ambos (casos) asumo la responsabilidad. Pero sepan que las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro Gobierno seguirán y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo. Y que la dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido”, señaló el presidente en un discurso transmitido en vivo que duró poco más de 11 minutos.

La fallida compra de la casa de Allende en la calle Guardia Vieja, en Santiago, se produjo cuando el Ejecutivo anunció su compra a finales de 2022 para convertirla en un museo. A los pocos días tuvo que echar pie atrás porque entre los propietarios del inmueble figuraban la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, y la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario socialista. Por temas legales y constitucionales, las autoridades en cuestión no podían celebrar contratos con el Estado y ambas tuvieron que dejar sus cargos en medio de fuertes críticas a la gestión de la Administración de izquierdas.

El mandatario también aseguró que, pese a las tensiones de las últimas semanas con el equipo de Kast -producto de la confusa información entregada por el Gobierno saliente sobre el cable submarino chino al Ejecutivo entrante- se realizará “un cambio de mando impecable”. “Tanto yo, como el futuro presidente Kast, sabemos que Chile está primero. Y que por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar, es importante cultivarla día a día y en especial en estos momentos clave, de los que ustedes se sienten tan orgullosos”, añadió.

Boric adelantó que ahora se enfocará en su familia, pero que el futuro presidente siempre contará con él para los temas de Estado, así como lo hicieron sus antecesores durante estos cuatro años de mandato. Con la oralidad que lo caracteriza, recordó que llegó a La Moneda con 36 años y la deja con 40. “Les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad”, sostuvo, y agradeció al equipo con que trabajó durante su periodo.

El discurso pone fin a una jornada que el mandatario arrancó en el municipio de Maipú, el segundo con más habitantes de Chile, para inaugurar la 29 Comisaría de La Farfana. Lo hizo acompañado de su portavoz, Camila Vallejo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y la ministra de Obras Públicas. Su discurso se enfocó en los avances logrados durante su mandato en. seguridad, la principal preocupación de los chilenos, y un tema que no estaba entre las prioridades del Ejecutivo cuando llegó a La Moneda cuatro años atrás. Además, hizo un guiño al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, del Frente Amplio, la formación de Boric. Cuando desde el público le gritaron que regresara en 2030 como candidato, el presidente dijo: “No me digan eso si acá tienen a alguien mejor para eso”, en alusión a Vodanovic, que goza de gran popularidad.

Durante la tarde, Boric criticó en X al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de una frase burlesca del republicano sobre un ataque a Irán. “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa: La banalidad del mal”, sostuvo el izquierdista. El pasado sábado Kast participó de una cumbre de líderes afines a la ideología de Trump en Miami para abordar el tema de la seguridad en la región.